De vuelta al barrio: Malena descubre que Dante está enamorado de Ana y le da este consejo de corazón [VIDEO]

Capítulo de corazones rotos en ‘De vuelta al barrio’. Tras enterarse que Ana viajará a Estados Unidos con su hija Lily para reunirse con su aún esposo, Dante cayó en una profunda depresión y empezó a lamentarse entre lágrimas su mala suerte en el amor. Sin embargo, jamás pensó que su madre lo descubriría en ese estado.



Cuando Malena fue al cuarto de Dante para que baje a tomar desayuno, Dante intentó engañarla diciéndole que estaba resfriado y que no iba a poder acompañarlos. “Dante, ¿a quién tratas de engañar? Estás así porque Ana se va de la casa, ¿verdad?”, le dijo preocupada su progenitora.



“Mamá, es evidente que a todos nos da mucha pena que Ana y Lily se vayan de la casa”, respondió Dante. “¿Y eso te impide levantarte y bajar a tomar desayuno? Dante, por favor, te conozco perfectamente. ¿Qué sientes por ella?”, interroga Malena a su hijo, que se rehusa a contestarle y le recalca que entre ella y él “solo hay una linda amistad”.



Malena descubre que Dante está enamorado de Ana

“¿Y por qué no me miras de frente a la cara?¿Estás enamorado?”, vuelve a preguntarle Malena, señalando que era evidente por la forma cómo se encontraba y la manera en que le brillan los ojos cada vez que hablaba de Ana. “Enamorado... ¿Cómo voy a estar enamorado, mamá?”, dijo un nervioso Dante.



“Ana es una chica muy importante para mí, mamá, pero no es lo que estás imaginando. No te preocupes. Pero es difícil encontrar alguien así que le guste lo mismo que a ti, que le guste la música, la poesía pero está casada, y tiene una hija y solo somos amigos. Nada más”, añadió Dante en una de las escenas más emotivas del capítulo de hoy de ‘De vuelta al barrio’.



“¿Ha pasado algo entre ustedes?”, pregunta Malena. “¿Qué quieres oír, mamá? ¿Que Ana y yo nos amamos? ¿Que durante todo este tiempo hemos vivido un tórrido romance a escondidas, rompiendo todas las reglas sociales de la época? ¿Eso quieres oír? Bueno no, mamá. Ni Ana ni yo somos personajes de Flaubert así que entre nosotros solo hay una linda amistad”, señaló.



Dante llora desconsoladamente por partida de Ana

“Está bien hijo, no voy a insistir. Yo no te voy a juzgar, Dante, porque te entiendo. Claro, una mujer noble y de buen corazón como ella es la chica ideal para un joven noble y de buen corazón como tú pero la vas a olvidar”, reflexionó Malena ante un incrédulo Dante, que intentaba ocultar sus lágrimas con una sonrisa.



“Hijito, ¿vale la pena vivir aferrado a un imposible? No, ¿verdad? Ana no era para ti, hijo. Ella debe seguir su camino a lado de su esposo y tú tienes que crear tu propio camino, Dante”, le aconsejó Malena a su hijo. ¿Podrá recuperarse el corazón del joven profesor de ‘De vuelta al barrio’? No se pierdan el próximo capítulo de la serie que se transmite por América Televisión.

