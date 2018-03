Día de la Mujer: 7 documentales imperdibles en Netflix [VIDEO y FOTOS]

Sophie Sartain, de Seeing Allred, Bonnie Cohen, de Audrie & Daisy, y Elaine McMillion Sheldon, de Heroína(s), son solo algunas de las tantas mujeres que se destacan por sus documentales poderosos, evocadores y a veces controvertidos. Son mujeres que provocan y cautivan a las audiencias con historias reales sobre desórdenes alimenticios, la pobreza, la pérdida y el racismo.



Documentales de Netflix hechos por, para y sobre mujeres que cautivan y arrojan luz sobre algunas de las problemáticas femeninas más relevantes de la historia.



A continuación, 7 documentales de Netflix sobreel Día Internacional de la Mujer :



Audrie & Daisy

Documental urgente sobre las secuelas familiares, sociales, académicas y comunitarias que sufrieron dos chicas menores de edad al descubrir que los abusos sexuales de los que fueron víctimas quedaron grabados en video.



Heroína(s)



Tres mujeres con la misión de romper el círculo vicioso de la adicción a la heroína en Huntington, Virginia Occidental. Su testamento de vida demuestra que la compasión es lo único que mantiene unidas a las comunidades frente al flagelo de las drogas.



Nuestro reino



Una madre y sus siete hijos quedan en la ruina emocional y económica tras el suicidio del padre. Nuestro reino ofrece una perspectiva auténtica de las enfermedades mentales y las secuelas duraderas que dejan en el entorno.



What Happened, Miss Simone?



Nina Simone, la cantante y activista por los derechos civiles, luchó toda su vida con la depresión. Este documental explora cómo la raza, la fama y el activismo se entrecruzaron en un momento álgido de Estados Unidos.



Ladies First, disponible el 8 de marzo



Deepika Kumari se convirtió en la arquera número uno con solo 18 años, a pesar de haber nacido en la pobreza en un lugar de la India donde las mujeres gozan de muy pocos derechos. Una verdadera historia de superación de barreras económicas, culturales y de género.



Enmienda XIII



Enmienda XIII aborda el racismo en Estados Unidos poniendo la mirada en el sistema penitenciario y las encarcelaciones masivas. Estadísticas escandalosas y lecciones de historia que exponen las repercusiones culturales, sociales y económicas del sistema, así como los efectos colaterales que causa en las mujeres atrapadas en ese drama.



Seeing Allred



Gloria Allred, la abogada por los derechos de la mujer más famosa de EE. UU., a diferencia de la mayoría de sus colegas, da la batalla en público. Un retrato íntimo que muestra los abusos de género que sufrió en carne propia.