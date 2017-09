Disney: Anuncian secuela de la exitosa película Hocus Pocus [VIDEO y FOTOS]

¿Recuerdas la película de 1993 que nos presentó a las hermanas Sanderson sueltas durante la noche de Halloween? Sí, estamos hablando de la popular Hocus Pocus, un film de Disney que tuvo como protagonistas a Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy y Bette Midler, unas brujas ansiosas por comer niños.

Si eras fan de esta cinta noventera pues esta noticia de entusiasmará. Y es que Mick Garris, guionista de Hocus Pocus, reveló a la revista Forbes una alternativa para traer de vuelta a las populares brujas de Disney.

‘Han habido rumores sobre una secuela de Hocus Pocus en los últimos años y no morirán. He escuchado que están desarrollando un guion. No he estado involucrado pero creo que habrá una secuela para Disney Channel, Freeform o ABC. Creo que será para televisión pero he escuchado que está avanzando’, aseguró Garris.

Brew over this: a new iteration of #HocusPocus is coming to @disneychannel. 😱 Una publicación compartida de Disney (@disney) el 28 de Sep de 2017 a la(s) 1:34 PDT

Asimismo dijo que espera que traigan de vuelta al elenco original, cuya protagonista más popular es Sarah Jessica Parker, actriz que le da vida a Carrie Bradshaw en Sexo en la Ciudad. ‘Creo que sería un error que no lo hicieran porque las tres todavía son tan increíblemente potentes y poderosas y grandes actrices ¿quién más podría recrear esos personajes’, agregó el guionista de Hocus Pocus.

Por otro lado, los que sí podrían no ser indispensables para la secuela de Hocus Pocus son Omri Kats (Max), Thora Brich (Dani) y Vinessa Shaw (Allison), los jóvenes héroes de la cinta de Disney. Y es que únicamente necesitan un nuevo personaje que reavive la maldición de las hermanas Sanderson para traerlas de nuevo a la vida.

Asimismo el recordado Billy Butcherson, zombie y antiguo novio de Winifred, podría ser una buena inclusión en la cinta ya que el personaje fue muy querido entre los fanáticos de la película. ¿Quisieras verlo de vuelta?

This photo makes me happy ❤ #behindthescenes #magic #regram #hocuspocus #billy #wardrobe #sfxmakup #finaltouches #filmmaking #halloween Una publicación compartida de Shaynelle Francis MakeupArtist (@shaynellefrancis) el 28 de Sep de 2017 a la(s) 1:32 PDT

Cabe indicar que Disney viene trabajando en nuevas versiones de sus más populares películas. Es así que se nos viene Dumbo, Aladino, El Rey León, Pinocho, entre otras memorables y clásicas cintas para niños que de seguro viste durante tu infancia.

