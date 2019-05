¿De quién es el brazo que aparece en el opening de Dragon Ball Z? | VIDEO

Dragon Ball Z es uno de los animes más populares de todos los tiempos, con una gran cantidad de seguidores en todo el planeta y como toda serie de culto, aún hay grandes interrogantes que no han sido resueltas o en el peor de los casos, aún generan grandes dudas entre los aficionados.



Pues bien en el brazo que aparece en el inicio de Dragon Ball Z vemos muchas venas (color rojo) y arterias (azul), que harían pensar que se trata de un ser humano o en el peor de un guerrero saiyajin, sin embargo esto no es exacto.



Sin embargo esto no sería del todo real, ya que estas no serían venas ni arterias, sino cables, incluso hay una linea morada en este brazo que aparece al inicio de Dragon Ball Z.

Pues bien para los fans de Dragon Ball Z, este brazo solo podría ser de los androides 16, 17 y 18. No podría ser del doctor Maki Gero ni del número 19 debido, a que los dos tienen una esfera en la palma de la mano para absorber la energía de su rival.



Por descarte tampoco podría ser el androide 16 debido a su tamaño, ya que es más grande que el común de los personajes de Dragon Ball Z.

Pues bien esta tampoco es la mano de número 18, ya que estas son femeninas y obviamente este es un brazo masculino. Así todo apunta que este, sería el brazo de número 18. No hay otra posibilidad.



Entonces esta interrogante ha quedado resuelta, aunque aún Dragon Ball Z todavía tiene grandes interrogantes cómo saber ¿Por qué Mister Popo puede enfrentarse con Gotenks y Trunks en estado super saiyajin? o ¿De dónde sacó Trunks del futuro su espada?