'Dragon Ball Super' 109 y 110: Esto sucederá en la emisión especial del anime [VIDEO y FOTOS]

Este fin de semana se estrenará dos episodio continuados de 'Dragon Ball Super' por la señal de Fuji Tv. Como se sabe, dicha información ya se había filtrado hace una semanas. Todos los hinchas de 'Dragon Ball Super' ahora podrán disfrutar este fin de semana por partida doble.



Los episodios 109 y 110 de 'Dragon Ball Super' tendrán como título:



* 'Dragon Ball Super' 109 «¡El enemigo supremo se aproxima Goku! ¡Ahora, libérala! ¡¡La Genki-dama Mortal!!»

«Gokū ni semaru saikyō no teki! Ima koso hanate! Hisassu no genki-dama!!» (悟空に迫る最強の敵!今こそ放て!必殺の元気玉!!) Día de transmisión: 8 de octubre de 2017



* 'Dragon Ball Super' 110 «¡Esta es la batalla suprema de todos los universos! ¡¡Son Goku vs Jiren!!»

«Kore zo zen uchu ichi no kyūkyoku batoru! Son Gokū basasu Jiren!!» (これぞ全宇宙一の究極バトル!孫悟空vsジレン)



Mira el adelanto de 'Dragon Ball Super' 109 que se estrenará este fin de semana. VIDEO: Toei Animaion

¿Por qué no se transmitió el episodio 109 de 'Dragon Ball Super'?



El sábado 30 de setiembre no se llegó a transmitir los nuevos episodio de 'Dragon Ball Super' por la señal de Fuji TV.



Luffy tiene la culpa. El anime de 'Dragon Ball Super' no será trasmitido porque darán un especial de televisión de 60 minutos dedicado a 'One Piece'. Este anime tiene 20 años sin parar en al televisión japonesa.



La página oficial de Toei Animation informa que el especial de 'One Piece' narrará la batalla entre Luffy y Sanji, quien es el traidor en la nueva saga de Whole Cake Island.



Como se recuerda, Akira Toriyama manifestó que 'Dragon Ball Super' tendrá como máximo 150 episodios. Muchos esperan que el cierre de 'Dragon Ball Super' se espectacular y que todos los hinchas de Gokú puedan decirle adiós nuevamente a Kakarotto y sus amigos.