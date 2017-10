Este fin de semana se estrena el nuevo episodio de 'Dragon Ball Super' por la señal de Fuji TV en todo el territorio japonés. El capítulo en mención se transmitirá a las 8:00 p.m. del sábado en Perú (9:00 a.m. en Japón)



Como se recuerda, Gokú continúa con su batalla contra Jiren pero el tiempo cada vez es más corto en 'Dragon Ball Super'. El episodio 112 se estrenó el 22 de octubre bajo el nombre: «¡La Promesa del Saiyajin! ¡¡La determinación de Vegeta!!»

«Saiya-jin no Chikai! Bejīta no Kakugo!!» (サイヤ人の誓い!ベジータの覚悟!!)



¿Qué sucedió en el último episodio de 'Dragon Ball Super'?



Jiren es enemigo formidable y casi imposible de vencer. Pero el resto de universos busca la victoria victoria por número de peleadores en 'Dragon Ball Super'. Borareta, Koitsukai y Pancea ( Universo 3) buscan eliminar a Gokú. Gohan y Piccolo están en pleno combate con Saonel y Pilina, dos namekianos del Universo 6, por lo que se les imposibilita ayudar a Gokú. Monna, del Universo 4, se enfrenta a Caulifla y Kale, pero es Cabba quién decide pelear. Al ya no estar Hit, Cabba busca proteger a Caulifla y Kale, al ser la última esperanza del Universo 6, sin embargo, Monna puede inflar su cuerpo descomunalmente, por lo que Cabba es aplastado y embestido varias veces.





Al estar por ser lanzado fuera de la plataforma, es salvado repentinamente por Vegeta, quien reprende a Cabba por ser débil y olvidar su orgullo Saiyajin. Vegeta promete a Cabba revivirlos con las Super Esferas del Dragón en caso que desaparezcan, pues aún desea conocer el planeta Sadala, donde habitan los Saiyajines del Universo 6. Vegeta se va, y Monna contraataca. Ésta última se burla de la raza Saiyajin, lo que provoca la ira de Cabba, convirtiéndose en Super Saiyajin 2, y eliminando a Monna. En eso, Freezer aparece y vence a Cabba sin problemas, eliminándolo. Vegeta sostiene un combate con Toppo, mientras que Caulifla ayuda a Goku venciendo a sus oponentes, pero ahora busca enfrentarse a él. Faltan 23 minutos para concluir el torneo en 'Dragon Ball Super'.



Dragon Ball Super

La historia en 'Dragon Ball Super' continúa y este fin de semana tendrá lugar en episodio 113 de 'Dragon Ball'. El nuevo episodio de Gokú y sus amigos tendrá como nombre: «¡Que felicidad! ¡¡De nuevo la batalla frenesí Saiyajin!!»

«Kiki toshite! Sentōkyō Saiya-jin Batoru futatabi!!» (嬉々として!戦闘狂サイヤ人バトル再び!!) y será visto por todo Japón por la señal de Fuji TV.



En el nuevo adelanto de 'Dragon Ball Super' se puede que inicia una gran batalla entre saiyajines en el nuevo torneo de 'Dragon Ball Super '.



Gokú tiene que hacer todo lo posible para no resultar derrotado. Los únicos representantes de la Tierra en pie son Vegeta, Piccolo y Kakarotto. ¿Podrá Gokú dar su último esfuerzo para poder salvar al mundo?



Como se recuerda, Akira Toriyama ya había anunciado que 'Dragon Ball Super' tendrá una extensión de 150 episodios. ¿Toriyama le dará final a su hijo predilecto?