'Dragon Ball Super' 116: Mira todo lo que sucedió el último episodio  del anime [VIDEO y FOTOS]

Este fin de semana fue transmitido el episodio 116 de´Dragon Ball Super'por la señal de Fuji TV. El más reciente episodio del anime de Akira Toriyama tiene como título: «¡Los signos de un regreso! ¡¡La explosión del Instinto Supremo!!»

«Gyakuten no Kizashi! Migatte no Gokui ga Daibakuhatsu!!» (逆転の兆し!身勝手の極意が大爆発!!)



Como se recuerda, Akira Toriyama ya había anunciado que el anime de 'Dragon Ball Super' tendrá una extensión de un poco más de 150 episodio. ¿Qué nuevas sorpresas tendrá Toriyama para todos los fanáticos?



Esto sucedió en el episodio 116 de 'Dragon Ball Super': Gokú logra alcanzar el Migatte no Goku'i'. Kakarotto desprende una asombrosa cantidad de energía, emocionando a Kefla quien también decide expulsar todo su Ki transformándose en Super Saiyan 2 y a la vez desprendiendo una inmensa energía. Ambas energías causan furor en toda la arena, Gohan y Piccoro dejan de pelear con los namekianos del sexto universo para ver la pelea.



Dragon Ball Super

Los dos reanudan su pelea en 'Dragon Ball Super', pero esta vez, Kefla no es capaz ni de tocar a Gokú, viéndose inferior ante la velocidad prodigiosa de él. Kefla, a pesar de ser derribada, aún sigue confiada en que ganará ya que lograba soportar los ataques de Goku , sin embargo, Kakarotto por fin empieza a comprender más la Doctrina Egoísta. Jiren percibe la energía de Gokú, y deja su meditación, llega con Toppo y Dyspo para ver mejor la pelea. Kefla ya no es capaz ni siquiera de reaccionar ante los ataques de Goku. Kefla decide ir por todo al máximo nivel, lanzando un ataque devastador que sólo logra rozar a Gokú en el último episodio de 'Dragon Ball Super'.



Kakarotto prepara un Kame Hame Ha definitivo mientras esquiva los ataques, por fin derribando a Kefla por completo, y eliminándola. La fusión se deshace, y Kale y Caulifla son enviadas a la banca. El Universo 6 ya sólo cuenta con Saonel y Pilina. Gokú nuevamente se queda sin energía y vuelve a la normalidad.



El capítulo 116 de 'Dragon Ball Super' llega a su final pero solo queda 17 minutos para que el torneo llegue a su final. ¿Podrá Gokú y sus amigos salvar a la Tierra?