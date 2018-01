Dragon Ball Super 124: Esto sucedió en el nuevo episodio del anime[VIDEO y FOTOS]

El nuevo episodio de 'Dragon Ball Super' tiene como título: '«¡El feroz asalto abrumador! ¡¡El último acto de Gohan!!»

«Shippū dotō no mōshū! Gohan Haisui no Jin!!» (疾風怒濤の猛襲!悟飯背水の陣!!) y será trasmitido por la señal de Fuji TV en todo Japón.



Como se recuerda, Akira Toriyama ya había anunciado que 'Dragon Ball Super' tendría un poco más de 150 episodios. Todos los fanáticos 'Dragon Ball Super' están esperando porque el anime tenga un gran final.



Esto sucedió en el episodio 123 de 'Dragon Ball Super'



Mientras Vegeta lucha por ponerse de pie, Goku decide relevarlo y lucha contra Jiren. Por otro lado, Freezer parece no recibir ningún daño de Dyspo, mientras que Toppo causa problemas a Gohan y N°17. Este último, al nunca haber peleado junto a Gohan (solo con N°18), sabe que pelear coordinados no funcionará, por lo que decide un plan simple: N°17 sostendrá a Toppo y Gohan sacará a ambos de la arena en el episodio 123 de 'Dragon Ball Super'.



El plan no resulta ya que Toppo logra liberarse a tiempo. Gokú reanuda su pelea con Jiren, utilizando una estrategia al plantar "minas" en secreto con el Ki y con ayuda de su teletransportación; aunque parece que no funcionan, Goku lanza varios Kienzan que resultan ineficaces, sin embargo, utilizando la misma estrategia que Krillin usó con él, Goku engaña a Jiren y una última Kienzan corta parte de la plataforma, haciéndolo caer fuera del ring, pero, Jiren logra volver utilizando los escombros para saltar hacia adentro. Jiren decide pelear enserio, expulsando un Ki colosal, y aunque Goku parece mantener una pelea con él, termina siendo gravemente lastimado. Su orgullo Saiyajin no le permite retroceder, y Vegeta se une a la pelea; Goku combina al Super Saiyajin Blue junto con el Kaio-Ken, mientras que Vegeta, recordando la promesa que le hizo a Kyabe de revivirlos, empieza a liberar todo su potencial, logrando rebasarlo y adquiriendo un nivel superior al Blue, similar al Migatte no Goku'i'. Ambos luchan contra Jiren, quién reconoce que su poder se ha incrementado considerablemente. Faltan 7 minutos para concluir el torneo en 'Dragon Ball Super'.

Episodio 124 de 'Dragon Ball Super'



"El último acto de Gohan", es el título que tiene el nuevo episodio de 'Dragon Ball Super' que tendrá como protagonista al hijo de Gokú.



En el tráiler de adelanto de 'Dragon Ball Super' se puede ver cómo Freezer negocia en secreto con Dispo. El conocido villano de 'Dragon Ball Super' manifiesta que tiene planeado que lo revivirá con la Súper Esferas del Dragón cuando el torneo llegue a su final y que no tendría ningún obstáculo en ayuda al Universo 11 para ganar.



Por su parte, Gokú y Vegeta están dando todo de ellos en una terrible batalla con Jiren en otra lado de la escena. Pero Vegeta tiene una gran sorpresa preparada para todos los fanáticos de 'Dragon Ball Super'.