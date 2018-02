'Dragon Ball Super' 126: ¿Dónde y cuándo ver el anime? [VIDEO y FOTOS]

¡Ya está! Todos los fanáticos de 'Dragon Ball Super' están esperando por la continuación de las aventuras de Gokú y sus amigos. El episodio 126 de 'Dragon Ball Super' se estrenará este fin de semana por la señal de Fuji TV y por Crunchyroll este sábado desde las 7:00 p.m.



El episodio 126 de 'Dragon Ball Super' se estrena este fin de semana en Japón y tendrá el título de: "Surpass Even a God! Vegeta's Desperate Blow!!". Por el título y los avances de 'Dragon Ball Super' se entiende que Vegeta será el protagonista de los últimos minutos del Tornero Intergaláctico en 'Dragon Ball Super'.



La trama. La sinopis del anime, filtrado por revistas oficiales de anime, indican que Toppo decide usar su poder como candidato a dios de la destrucción para atacar a Vegeta junto con Jiren. Sin embargo, el príncipe saiyayin se lanza sobre Jiren con un ataque continuo de gran poder en 'Dragon Ball Super'.



'Dragon Ball Super'

Pero existen varias teorías que Vegeta entregará su vida para poder salvar al Universo 7. ¿Vegeta alcanzará un nuevo poder? Solo queda esperar unas horas para el estreno del esperado episodio de 'Dragon Ball Super' que tiene grandes sorpresas preparadas para todos sus fanáticos.



Como se recuerda, 'Dragon Ball Super' tendrá una larga pausa en marzo. La información es de manera oficial por parte de Toei Animation, casa encargada de la animación de 'Dragon Ball Super'.



Como se recuerda, Akira Toriyama ya había anunciado que 'Dragon Ball Super' tendría un poco más de 150 episodios para tener un gran final. ¿Será el verdadero final de 'Dragon Ball'?



Lo que sí está confirmado en que este año se estrenaría, en diciembre, una película de 'Dragon Ball Super'. Solo queda esperar por las nuevas aventuras que Akira Toriyama tiene preparado para todos los hinchas de 'Dragon Ball Super'.



Repaso del episodio 125 de 'Dragon Ball Super'



El más recién episodio de 'Dragon Ball Super' tiene como nombre: "¡Una presencia imponente! ¡¡El advenimiento del Dios de la Destrucción Toppo!!" y fue estrenado en todo Japón por la señal de Fuji TV..



Vegeta y el gran Gokú atcan con todo Jiren pero no consiguen hacerle nada. Los saiyajines se muestran confiados en ser los ganadores de la gran batalla intergaláctica de 'Dragon Ball Super' que está por llegar a su final.





A-17 sigue atacando con todo a Toppo pero no hay ningún resultado en los últimos minutos de la gran batalla de 'Dragon Ball Super'. A-17, por ser un androide de energía ilimitada, lanza una ráfaga de energía en contra de Toppo. El poderoso guerrero logra escaparse de la manos de A-17 y contraataca lanzando un poderoso rayo en contra del androide.



Pero Freezer tiene una mejor idea y sale en defensa de A-17. El poder del antiguo enemigo de Gokú alcanza a Toppo y lo distrae de su objetivo.A-17 es arrastrado por todo el campo de batalla pero no es eliminado en gran batalla en 'Dragon Ball Super'.



El ataque de Freezer deja mal herido a Toppo, el guerrero justiciero decide mostrar su verdadero poder y eleva su ki hasta el infinito. El gran Toppo logra convertirse en un Dios de la Destrucción. Jiren se da cuenta que finalmente tomó la decisión de mostrar todo su poderío en 'Dragon Ball Super'.



El gran secreto se revela. Resulta que Toppo es candidato para ser un Dios de la Destrucción del Universo 11 gracias a su arduo entrenamiento con Marcarita.



Por su parte, Freezer siente que puede acabar con Toppo pero estaba muy equivocado el postulante a Dios de la Destrucción le lanzo un rayo y casi termina asesinando a Freezer. Androide 17 aparece en escena y logra salvar a Frezzer y no está dispuesto a ser vencido tan fácilmente por Toppo. El capítulo llega a su final faltando solo 5 minutos para que el máximo tornero d e 'Dragon Ball Super' llegue a su final.