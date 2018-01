'Dragon Ball Super' 126: ¿Vegeta muere en el nuevo episodio del anime?[VIDEO y FOTOS]

El episodio 126 de 'Dragon Ball Super' tendrá como protagonista a Vegeta. El episodio aún no tiene fecha de estreno pero ya está causando gran conmoción en todos los seguidores de las aventuras de Gokú.



En adelante de 'Dragon Ball Super' 126 se puede ver que Vegeta tiene una tremenda batalla contra Toppo, héroe máximo del Universo 11. Todo parece que Vegeta dará todo de sí para poder destruir al enemigo de turno. ¿Logrará su cometido?



El video adelante de 'Dragon Ball Super' también indica que Toppo se vuelve mucho más poderoso y Vegeta también que llegar y superar su propios límites de poder.



En el episodio 125 de 'Dragon Ball Super'



El más recién episodio de 'Dragon Ball Super' tiene como nombre: "¡Una presencia imponente! ¡¡El advenimiento del Dios de la Destrucción Toppo!!" y fue estrenado en todo Japón por la señal de Fuji TV..



Vegeta y el gran Gokú atcan con todo Jiren pero no consiguen hacerle nada. Los saiyajines se muestran confiados en ser los ganadores de la gran batalla intergaláctica de 'Dragon Ball Super' que está por llegar a su final.



A-17 sigue atacando con todo a Toppo pero no hay ningún resultado en los últimos minutos de la gran batalla de 'Dragon Ball Super'. A-17, por ser un androide de energía ilimitada, lanza una ráfaga de energía en contra de Toppo. El poderoso guerrero logra escaparse de la manos de A-17 y contraataca lanzando un poderoso rayo en contra del androide.



Pero Freezer tiene una mejor idea y sale en defensa de A-17. El poder del antiguo enemigo de Gokú alcanza a Toppo y lo distrae de su objetivo.A-17 es arrastrado por todo el campo de batalla pero no es eliminado en gran batalla en 'Dragon Ball Super'.



El ataque de Freezer deja mal herido a Toppo, el guerrero justiciero decide mostrar su verdadero poder y eleva su ki hasta el infinito. El gran Toppo logra convertirse en un Dios de la Destrucción. Jiren se da cuenta que finalmente tomó la decisión de mostrar todo su poderío en 'Dragon Ball Super'.



El gran secreto se revela. Resulta que Toppo es candidato para ser un Dios de la Destrucción del Universo 11 gracias a su arduo entrenamiento con Marcarita.



Por su parte, Freezer siente que puede acabar con Toppo pero estaba muy equivocado el postulante a Dios de la Destrucción le lanzo un rayo y casi termina asesinando a Freezer. Androide 17 aparece en escena y logra salvar a Frezzer y no está dispuesto a ser vencido tan fácilmente por Toppo. El capítulo llega a su final faltando solo 5 minutos para que el máximo tornero de 'Dragon Ball Super' llegue a su final.