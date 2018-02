Dragon Ball Super 127: Androide 17 es el protagonista en el nuevo episodio del anime [VIDEO y FOTOS]

¿Por qué? El episodio 127 de 'Dragon Ball Super' fue trasmitido este fin de semana y más de un fanático terminó llorando. ¿Por qué? El sacrificio de Androide 17 por salvar a sus amigos tocó millones de corazones de fanáticos de 'Dragon Ball Super' en el mundo.



Como se recuerda, la filtraciones ya habían anunciado que un personaje sería escogido para morir en el capítulo 127 de 'Dragon Ball Super'. El elegido fue el carismático Androide 17, quien entregó su vida y renunció a sus sueños para un beneficio mayor en 'Dragon Ball Super'.



Como se recuerda, Gokú, Vegeta y Androide 17 eran los únicos sobrevivientes para poder enfrentarse contra el poderoso Jiren tras vencer a Toppo en el episodio 126 de 'Dragon Ball Super' que se trasmitió la semana pasada.



El capítulo 127 de 'Dragon Ball Super' tocó a miles de personas que no pensaban ver, nuevamente, una muerte en 'Dragon Ball Super'. El Androide dio su vida para que Vegeta y Gokú tuvieran un poco más de tiempo para recuperarse y darle la victoria a La Tierra.





Resumen del episodio 127 de 'Dragon Ball Super':



Toppo es derrotado por Vegeta y un ataque fulminante que por poco termina con la vida de esposo de Bulma y Príncipe de los Saiyajin. Vegeta se recupera y sabe muy bien que tienen casi la victoria asegurada al ser ellos el equipo con mayor número y así poder ganar el torneo galáctico en 'Dragon Ball Super'.



La batalla inicia. Gokú, Androide 17 y Vegeta atacan con contra el poderoso Jiren. El guerrero los esquiva con facilidad e incrementa su ki de una manera nunca antes vista. El incremento de la fuerza de Jiren sorprende a todos los espectadores que solo atinan a decir que es demasiado fuerte y los de La Tierra tendrá complicado vencerlo en el torneo en 'Dragon Ball Super'.



El primero en atacar en Vegeta. Es el 'Principe' el que inicia las acciones con un soberbio puñetazo que Jiren esquiva con facilidad. Vegeta no esta dispuesto a escuchar alguna burla, pero todos sus esfuerzo son en vano, no puede contra el poderoso Jiren en el episodio 127 de 'Dragon Ball Super'.



Gokú y Androide 17 se unen a la batalla pero Jiren es infinitamente más poderoso que los guerreros de La Tierra. Gokú y Vegeta siguen las acciones y no pueden hacerle ningún daño. Androide 17, después de estrellarse contra una montaña, retoma la pelea y hiere por la espalda a Jiren en 'Dragon Ball Super'.



Jiren, el guerrero más poderoso en 'Dragon Ball Super', mira al androide con desprecio y le dice que se las pagarán. Androide 17 y Jiren inicia una encarnizada batalla en el episodio 127 de 'Dragon Ball Super'. Todos los esfuerzos del exenmigo de los Guerreros Z no hacen más que enojar a Jiren.



Mientras tanto, Androide 18, hermana de 17, mira desde la tribuna todo el poder que tiene Jiren y está más que preocupada por su hermano y compañero desde 'Dragon Ball Z'. Vegeta, Gokú y Androide 17 siguen la pelea contra Jiren pero todo es en vano. El guerrero es mucho más fuerte que todos ellos.



Jiren está dispuesto a terminar con Gokú, Vegeta y Androide 17 y es interrumpido por el gran Freezer que se había mantenido oculto durante los primeros minutos del episodio 127 de 'Dragon Ball Super'. Freezer ataca con todo a Jiren pero tampoco puede con su poder. Freezer se convierte en Golden Freezer pero tampoco puede hacer nada, cae a los pies de Jiren en 'Dragon Ball Super'.



El plan. Androide 17 le dice a Gokú y Vegeta que tiene que pensar en una estrategia si es que quieren vencer a Jiren. Androide 17 menciona que lo mejor sería agarrarlo distraído, porque ya demostró que se le puede herir. Los guerreros terrestres indican que están de acuerdo con la estrategia y comienzan la batalla.



Gokú y Vegeta son los primeros en atacar y Androide 17 espera el momento oportuno para acabar con Jiren en el torneo final de 'Dragon Ball Super'. Androide 17 observa atentamente y dispara contra el poderoso Jiren pero éste logra esquivar su poder. Jiren se da cuenta de la estrategia y termina rápidamente con Vegeta Gokú en 'Dragon Ball Super'.



El poder del androide. C-17 - Androide 17- se cuadra y le dice a Jiren que él lo enfrentará ahora. C 17 le lanzo un potente puñetazo pero Jiren lo para con una mano. La pelea continúa por buen rato pero Jiren es claramente favorito en el episodio 127 de 'Dragon Ball Super'.



Los compañeros de Jiren comienzan a comentar sobre el gran poder que tiene su compañero y comienza una terrible historia. Jiren cuestiona a C-17 por sus motivos para ser ganador en 'Dragon Ball Super' y el androide le indica que solo quiere ganar para poder pedirle al Dragón un viaje en crucero. Jiren le increpa que es una tontería todo lo que dice. Por su parte, el sarcástico Androide 17 le pregunta cuáles eran sus motivos para estar en el torneo y comienza la terrible historia.



La niñez de Jiren. La historia relata que Jiren, cuando era niño, vio morir a sus padres por parte de un poderoso guerrero. El pequeño Jiren su salvado por un hombre quien se transformo en su mentor y maestro antes del torneo en 'Dragon Ball Super'. En resumen, Jiren busca hacerse mucho más fuerte porque es lo único que vale en la vida.



Androide 17 se burla de su historia y le indica que es un egoísta por pensar de esa manera y que la vida debe de continuar y no estar aferrado al pasado. La batalla sigue y Jiren ya está cansado de todo y manda un rayo para destruir a sus enemigos en 'Dragon Ball Super'.



Androide 17 de interpone en ante el poder de Jiren y le dice que el "sacrificarse en mucho más humano y que tiene suerte porque ya renunció al deseo de irse de crucero". C-17 lo único que hacía era ganar tiempo y sacrificó su vida para que Vegeta y Gokú tuvieran un tiempo para recuperarse y que le puedanda ganar a Jiren en los últimos minutos de 'Dragon Ball Super'.



Androide 17 desaparece ante los ojos de todos los presentes en el torneo de 'Dragon Ball Super'. El juez del evento indica que no descalificará a Jiren porque Androide 17 decidió terminar con su vida por voluntad propia. C-18, esposa de Gokú, no puede creer lo que ve y aprieta el puño de impotencia y lamenta la muerte de su hermano.



Solo quedan 3 minutos para que el torneo de 'Dragon Ball Super' llegue a su final y solo uno podrá quedar en pie. Como se recuerda, las grabaciones de 'Dragon Ball Super' están por llegar a su final y ya anunció que 'Dragon Ball Super' tendrá 131 episodio para dar cierra a la saga de Akira Toriyama.