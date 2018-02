'Dragon Ball Super' 129: Toie Animation libera nuevas imágenes del anime [VIDEO y FOTOS]

Todos los fanáticos de 'Dragon Ball Super' están esperando por la gran batalla que tendrá Gokú y Jiren en el episodio 129 del anime. El nuevo capítulo de 'Dragon Ball Super' tiene como título: «¡Limites súper rebasados! ¡¡Ultra Instinto dominado!!»

«Genkai Chōzetsu Toppa! Migatte no Gokui Kiwamaru!!» (限界超絶突破!身勝手の極意極まる!!)



El episodio 129 de 'Dragon Ball Super' se estrenará este 4 de febrero en Japón. El Perú el capítulo subtitulado estará listo para las 9:00 p.m. en diversos grupos de Facebook y más redes sociales.



Toei Animation acaba de liberar, como ya es costumbre, nuevas imágenes de lo que sucederá en el episodio 129 de 'Dragon Ball Super'. En dicha imágenes se puede apreciar que Gokú toma totalmente la ventaja contra Jiren.



Los espectadores del torneo de ' Dragon Ball Super' no pueden creer el gran poder que tiene Gokú. El saiyajin hace ver a Jiren como cualquier ser del universo ya que no puede ni tocarlo. Gokú hace uso del súper instinto para poder hacer frente al poderoso Jiren.



Como se recuerda, 'Dragon Ball Super' culminará, o entrada en un descanso, en el episodio 131 del anime. Akira Toriyama ya había anunciado que en diciembre del 2018 se estrenará una nueva película del anime. Solo queda esperar por las nuevas aventuras de Gokú y sus amigos.

Dragon Ball Super