'Dragon Ball Super' 130: Esto sucederá en el esperado episodio del anime [VIDEO y FOTOS]

'Dragon Ball Super' se ha convertido en el anime del momento. Millones de personas quieren ver el gran final que tendrá 'Dragon Ball Super' el día de hoy. Como se recuerda, solo faltan dos episodios para que el anime llegue a su final (17 marzo / 24 de marzo)



El episodio 130 de 'Dragon Ball Super' tendrá como título: "«¡Una confrontación sin precedentes! ¡¡La última batalla por la supervivencia!!Kūzen Zetsugo no Chō Kessen! Kyūkyoku no Sabaibaru Batoru!!» (空前絶後の超決戦!究極のサバイバルバトル!!)", el capítulo será estrenado esta noche por la señal de Fuji TV a todo Japón.



Todos los hinchas de Gokú están esperando por una gran victoria de Kakarotto sobre Jiren en el episodio 130 de 'Dragon Ball Super'.



SPOILER



Lo cierto es que el episodio 130 de 'Dragon Ball Super' tendrá a todos los fanáticos del anime al borde del asiento para poder ver tremenda batalla que tienen preparado Gokú y Jiren.



Frezzer tendrá una rol fundamental. Parece que el tiempo se acaba, Gokú y Jiren se dan duro pero no hay un ganador. El tiempo culmina y aparece Freezer para mostrar que son luchadores en pie de La Tierra y son los ganadores del torneo.

Dragon Ball Super