'Dragon Ball Super' 130: Freezer será el detonante para el gran final del anime [VIDEO y FOTOS]

Toda la hinchada de 'Dragon Ball Super' está esperando el episodio 130 para ver el desenlace que tendrá la saga de Gokú y sus amigos. Como se recuerda, Gokú logró controlar el ultra instinto para poder hacerle frente a Jiren.



El capítulo 130 de 'Dragon Ball Super' se estrenará el 18 de marzo bajo el nombre de: "¡Una confrontación sin precedentes! ¡¡La última batalla por la supervivencia!!" (Kūzen Zetsugo no Chō Kessen! Kyūkyoku no Sabaibaru Batoru!!» (空前絶後の超決戦!究極のサバイバルバトル!!) por la señal de Fuji TV en todo Japón.



Las teorías y spoilers de 'Dragon Ball Super'



Freezer "desapareció" de 'Dragon Ball Super' en el episodio 127 del anime. Androide 17 realizó una gran explosión y no se supo más del gran y antiguo enemigo de Gokú. Pero existen muchas teorías que podrían dar un giro de tuerca a todo el universo de 'Dragon Ball Super'.



La teoría que más peso toma es que Freezer ayuda a Gokú para poder vender a Giren otorgándole lo último que le queda de su ki. Todo indica que Freezer dejará el odio y el rencor que siente por Kakarotto y toda la raza saiyajin.



Pero dicho hecho tendría lugar en el episodio 131, capítulo final de 'Dragon Ball Super', que se transmitirá el 31 de marzo del presente año. Como ya se sabe, Gokú y compañía retornarían para el deleite de todos su fanáticos en una nueva película que se viene preparando para el mes de diciembre.



Dragon Ball Super

El episodio 129 de 'Dragon Ball Super'



Gokú y Jiren inician una gran pelea para el deleite y preocupación de todos los presentes. Jiren es el que domina la situación pero Gokú tiene una sorpresa preparada para todos los presente y fanáticos de 'Dragon Ball Super'.



Gokú es vapuleado por Jiren y todo se trata de una técnica para poder dar paso al ultra instinto. Kakarotto logra sacar a flote su ultra instinto para poder hacer frente a Jiren y poder salvar la Tierra en el torneo de 'Dragon Ball Super'.



El gran Kakarotto logra hacer frente a Jiren y el más complacido en Bills. "Está a un paso, ¿verdad?" , le pregunta Bills a Wiss y este responde con un "Sí". Todo indica que el control que tiene Gokú del ultra instinto es un paso para que se convierta en un "dios" en la nueva saga de 'Dragon Ball Super'.



Jiren no puede creer lo que está sucediendo y es casi derrotado por Gokú. El orgulloso guerrero no piensa caer antes Gokú y hace manifiesto todo su poder en 'Dragon Ball Super'. Jiren logra una nueva transformación para poder hacerle frente a Gokú.



El episodio 129 de 'Dragon Ball Super' llega a su final y todos lo fanáticos tendrán que esperar hasta el 18 de marzo para poder el desenlace de tremenda batalla en el mundo del anime.