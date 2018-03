Dragon Ball Super 131: La sorpresa post-créditos del episodio final del anime [VIDEO y FOTOS] 

¡Adiós Gokú! El episodio 131 de 'Dragon Ball Super' será transmitido por la señal de Fuji TV en todo Japón. El capítulo marca el final del anime favorito de millones de personas en el mundo entero.



"¡Desenlace milagroso! ¡Adiós, Goku! ¡¡Hasta nuestro próximo reencuentro!!", es el titulo que tiene el capítulo final de 'Dragon Ball Super' en todo el mundo.



Las revelaciones



Toyotaro, responsable del manga de 'Dragon Ball Super' manifestó que un reciente entrevista que el episodio será más que emotivo para todos los hinchas del anime. Por su parte, Akira Toriyama indicó y aconsejó a los televidentes que no se paren de sus asientos y no cambien de canal tras terminar el episodio.



Ryota Nakamura, director del anime de ' Dragon Ball Super', mencionó lo siguiente: “inclusive aún cuando la historia esté terminada, por favor sigan mirando hasta el final y no cambien de canal".



Todo indica qu e 'Dragon Ball Super' tiene muchas más sorpresas para todos sus fanáticos en el planeta entero. Como se recuerda, 'Dragon Ball Super' inició en el 2015. También se viene alistando una nueva película de 'Dragon Ball' cuya fecha de estreno sería diciembre del 2018.



