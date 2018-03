Circuito Mágico del Agua no transmitirá episodio final de 'Dragon Ball Super' [VIDEO y FOTOS]

¡Todo claro! El episodio 131 de 'Dragon Ball Super' no será trasmitido en el evento realizado en el Circuito Mágico del agua. El festival tendrá lugar el 24 de marzo y contará con la presentación de cosplayers, karaoke y más actividades para el deleite de todos los seguidores y amantes de Gokú y sus amigos.



Toei Animation responde. La gigante de la animación japonesa, Toei Animation, se manifestó sobre el tema. Los dueño de los derechos de 'Dragon Ball' indicaron que toda transmisión de algún episodio de 'Dragon Ball Super' sería totalmente ilegal.



"Nos enteramos de los planes de exhibir el episodio # 130 de nuestra seri e 'Dragon Ball Super' en estadios, plazas y lugares públicos en América Latina.



Toei Animation no autorizó estas exhibiciones públicas, no apoyamos ni patrocinamos ninguno de estos eventos. Ni Toei Animation ni nuestros títulos endosan o patrocinan a ninguna institución ni partido exhibiendo el episodio no autorizado.



En un esfuerzo por apoyar los derechos de autor y proteger el trabajo de miles de personas y muchos sectores laborales, les pedimos que por favor disfruten nuestros títulos en las plataformas y televisoras oficiales y que no apoyen exhibiciones ilegales que inciten la piratería", es el comunicado que escribió Toei Animation, creadores del anime de 'Dragon Ball Super'.



Dragon Ball Super

RPP logró contactar con el jefe de imagen de eventos del Circuito Mágico del Agua, Jorge Rojas Bernuy, y manifestó se comunicaron con Crunchyroll, pero no obtuvieron respuesta para la transmisión del episodio final de 'Dragon Ball Super'.



"Hemos conversado con Crunchyroll, quienes tienen el derecho de transmisión, y llenamos un formato que nos enviaron para poder mostrar el episodio. Pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Después del comunicado de Toei Animation hemos visto factible no emitir el episodio en pantalla gigante", manifestó Rojas.



"Nosotros solo anunciamos concurso de cosplayers y otras cosas, pero nunca dijimos que haríamos la transmisión. La publicidad está clara. Es más, el evento termina antes de que estrene el episodio. Respetamos los derechos de Toei Animation y tratamos de cumplir con nuestros usuarios por la vía legal, pero no será posible poner el episodio", sentenció el representante del Circuito Mágico del Agua sobre el evento relacionado con 'Dragon Ball Super'.

Dragon Ball Super Dragon Ball Super

Episodio 130 de 'Dragon Ball Super' [SPOILER]



'Dragon Ball Super' está por llegar a su final y todos los fanáticos en el mundo están a la espera del episodio 130. Pero todos los hinchas de 'Dragon Ball Super' tendrán que esperar un poco más para poder verdad.



El esperado episodio 130 de 'Dragon Ball Super' será emitido por televisión el 18 de marzo (17 en Perú). Toei Animation, productora de 'Dragon Ball Super', indicó en su web oficial que este fin de semana tendrá lugar una transmisión oficial de Maratón de Mujeres de Nagoya 2018.



El capítulo 130 de 'Dragon Ball Super', que será emitido el 17 de marzo, mostrará el gran final que tendrá la batalla entre Gokú y Jiren. Ambos personajes darán todo de ellos para evitar ser borrados del Universo.



Lo fanáticos de 'Dragon Ball Super' ya comenzaron con las teorías insólitas sobre el final del anime. Pero la hipótesis que más cobra valor está relacionada con Freezer. Se comenta que el viejo enemigo de Gokú será clave en el episodio final.



El tiempo culmina y la batalla llega a su final. Gokú y Jiren quedan empatados pero en ese instante aparece Freezer. El planeta Tierra resulta ganadora del encuentro de 'Dragon Ball Super' por tener mayor cantidad de peleadores en pie.



Jiren no puede cree que todo esfuerzo fue en vano y teme la destrucción de su planeta. Gokú intercede y pide que el planeta de Jiren no sea eliminado. Los dioses de todo lo piensan y aceptan la petición de Kakarotto. Así terminaría la saga en 'Dragon Ball Super'.