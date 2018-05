'Dragon Ball Super': ¿Artista del manga plagió a Marvel? [VIDEO y FOTOS]

La inspiración es la fuente de millones de artistas en el mundo entero. El anime de 'Dragon Ball Super' marcó a millones de artistas de la animación para siempre. Pero un usuario de twitter hizo una polémica comparación sobre una imagen de Gokú y el Capitán América.



La imagen que se verá a continuación pertenece a Toyotaro, ilustrador del manga de 'Dragon Ball Super' . Llama la atención que la posición es similar a la del Capitán América es la página de un cómic.



En imágenes se puede apreciar que los trazos con los que fue dibujado Gokú es idéntico al del Capitán América. El usuario de Twitter hizo una comparativa donde el calco es innegable.



La noticia llegó hasta el dibujante del cómic que se manifestó sobre el tema de 'Dragon Ball Super' . "Aparentemente fui etiquetado en este tuit y una parte de mí se siente halagado y al mismo tiempo, me rasco la cabeza”. "Esto es surrealista. Crecí inspirándome, no calcando, en los artes de las cartas de ' Dragon Ball' . Ahora me siento halagado de que un artista de ' Dragon Ball' calque mi trabajo. Esto es raro", manifiesta el artista de Marvel.



Por su parte, Toyotaro no ha salido a defenderse de las acusaciones. Lo único que queda en evidencia es que no sería la primera vez que sucede este tipo de 'inspiraciones' dentro de la animación o los cómics. Solo hay que ver la gran cantidad de ilustraciones que tiene gran parecido en 'Dragon Ball Super' y más series parecidas.

