'Dragon Ball Super': Revelan las primeras imágenes oficiales del Ultra Instinto perfeccionado de Gokú

'Dragon Ball Super' es uno de los mejores anime que se han creado en los últimos 30 años. Akira Toriyama, creador de 'Dragon Ball', inició su saga en 1984 y nunca paró de crear fantasía y nuevas a venturas para Gokú y sus amigos. Pero 'Dragon Ball Super' solo tendrá 131 episodio. La serie termina en marzo.



Pero todas estas noticias solo hacen que millones de fanáticos de 'Dragon Ball Super' quieran más del anime y las aventuras de Gokú. El episodio 128 y 129 tienen grandes sorpresas para todos los hinchas de 'Dragon Ball Super' pero una filtración hace ver que Gokú tendrá un transformación más.



El ultra instinto o súper instinto de Gokú no serán suficientes para derrotar a Jiren en el nuevo episodio de 'Dragon Ball Super'. Todo indica que Gokú tendrá una transformación para el deleite de todos sus seguidores en todo el planeta. Sí, Gokú será mucho más poderoso.



Por su parte, Toie Animation no ha dicho nada sobre una nuevo nivel de Gokú en 'Dragon Ball Super'. Pero la imagen de Gokú con cabello blanco o plata no es nueva. Existen muchas figuras de acción que se han venido produciendo gracias a los videosjuegos de 'Dragon Ball'.



Solo queda esperar por la confirmación de Akira Toriyama y Toei Animatión sobre la nuevas transformación de 'Dragon Ball Super'. Esperemos a ver qué sorpresas no traerá el anime favorito de todos.

