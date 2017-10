Dragon Ball Super: Voz original de Gokú cumple 81 años y da tremendo anuncio a fanáticos del anime [VIDEO]

¡Feliz cumpleaños! Hablar de Masako Nozawa es hablar de toda una institución en la animación japonesa. La 'abuelita' que pone la voz a Gokú acaba de cumplir 81 años y no piensa dejar el proyecto de 'Dragon Ball Super' y se encuentra más feliz que nunca por las nueva aventuras de Gokú y sus amigos.



Como se recuerda, Masako Nozawa también le pone la voz a Gothens y Gohan en el anime. Pero la conocida Masako hizo un tremendo anuncio para alegría de todos los fanáticos de 'Dragon Ball Super'



Masako Nozawa, toda una celebridad en Japón, conversó con varios medios nipones para comunicar esta gran noticia de 'Dragon Ball Super'. "¡Hemos pasado los 100 episodios en un abrir y cerrar de ojos! ¡Me quedé impresionada cuando me lo dijeron! ¡A este paso, probablemente alcancemos los 200 de la misma manera! Recientemente he estado recibiendo mensajes en casa de los fans, casi a diario. Esto me pone muy feliz. Incluso cuando salgo a pasear, la gente a menudo me dice que ven la serie cada semana o que es muy interesante. Mi meta es que Dragon Ball Super alcance los 700 episodios (7 por el número de las bolas de dragón), así que a todos los fans, por favor, sigan apoyando el anime", manifestó Masako Nozawa sobre el futuro de 'Dragon Ball Super'.



La historia en 'Dragon Ball Super' continúa y este fin de semana tendrá lugar en episodio 113 de 'Dragon Ball'. El nuevo episodio de Gokú y sus amigos tendrá como nombre: «¡Que felicidad! ¡¡De nuevo la batalla frenesí Saiyajin!!»

«Kiki toshite! Sentōkyō Saiya-jin Batoru futatabi!!» (嬉々として!戦闘狂サイヤ人バトル再び!!) y será visto por todo Japón por la señal de Fuji TV.



En el nuevo adelanto de 'Dragon Ball Super' se puede que inicia una gran batalla entre saiyajines en el nuevo torneo de 'Dragon Ball Super '.



Gokú tiene que hacer todo lo posible para no resultar derrotado. Los únicos representantes de la Tierra en pie son Vegeta, Piccolo y Kakarotto. ¿Podrá Gokú dar su último esfuerzo para poder salvar al mundo?



Como se recuerda, Akira Toriyama ya había anunciado que 'Dragon Ball Super' tendrá una extensión de 150 episodios. ¿Toriyama le dará final a su hijo predilecto?