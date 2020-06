No cabe duda de que Telemundo ha lanzado grandes éxitos en cuanto a telenovelas se refiere. “Pasión de gavilanes”, “La patrona”, “El señor de los cielos” y muchas otras más son un claro ejemplo del éxito que ha cosechado a niveles de sintonía.

Sin embargo, hubo una novela que, según la actriz Elizabeth Gutierrez, salvó a la cadena de televisión estadounidense de la quiebra. A continuación, te contamos de cuál se trata.

Elizabeth Gutiérrez es una actriz, modelo y empresaria estadounidense de ascendencia mexicana (Foto: Instagram de Elizabeth Gutierrez)

Según la también esposa de William Levy, Telemundo dependía de que “El rostro de Analía”, donde hacía un doble personaje, para que no cayera en la quiebra.

“De esta novela dependía mucha gente. Iban a cerrar el canal si esta novela no funcionaba. Gracias a Dios nos fue muy bien. Fue la novela que más se vendió ese año y por muchos años más en todo el mundo y todavía me recuerdan mucho por Analía más que por cualquier otra novela”, dijo en una entrevista vía Instagram.

Elizabeth Gutierrez es de padres mexicanos (su padre es de Jalisco y su madre de Durango). Ella es la menor de seis hermanas y un hermano (Foto: Instagram de Elizabeth Gutierrez)

Asimismo, habló de su experiencia en dicha telenovela y confesó que no la querían como personaje principal, pues tenía el reto de hacer dos papeles: una buena y otra mala.

“Fue un reto definitivamente porque no querían apostar por mí. Creían que podía hacer la buena pero no la mala y ellos decían: ‘Sí, de buena la hace muy bien; pero de mala, no creo’ e irónicamente fue el personaje que más gustó”, dijo.

Añadió que tras demostrar que pudo con los dos personajes, hizo “callar varias bocas”. “Entonces fue muy satisfactorio porque no creían a lo mejor que yo podía hacer esa personalidad doble”.

Elizabeth Gutierrez junto a su esposo Willim Levy y sus dos hijos (Foto: Instagram de Elizabeth Gutierrez)

“EL ROSTRO DE ANALÍA”

“El rostro de Analía” fue una exitosa telenovela estadounidense en español, realizada por la cadena Telemundo entre los años 2008 y 2009.

Estuvo protagonizada por Elizabeth Gutiérrez y Martin Karpan; y con las participaciones antagónicas de Maritza Rodríguez, Gabriel Porras y Zully Montero. Además, de contar con la actuación especial de Gaby Espino.

Fue una versión libre de la telenovela venezolana “María María”, escrita por el venezolano Humberto ‘Kico’ Olivieri. Fue producida en los Estudios de Telemundo en Miami, que empezó a emitirla el 20 de octubre de 2008 y finalizó el 16 de julio de 2009. Consta de 178 capítulos.