Después de 17 años, “Pasión de gavilanes” volvió a las pantallas a través de Netflix. La telenovela se convirtió en un éxito rotundo que enganchó a millones de televidentes de diferentes países que no se perdieron la historia de amor de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes, que al día de hoy se mantiene como una de las favoritas de la pantalla chica.

Protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, la ficción de Telemundo logró ser líder de audiencia en Venezuela (transmitida por la cadena RCTV), Chile, Bulgaria, Serbia, Rumania, Panamá, Puerto Rico, China, España, Israel, Rusia, Paraguay, Ecuador, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Polonia entre muchos otros.

En octubre de este año, “Pasión de gavilanes” cumplirá 17 años de haber emitido su primer capítulo.

La noticia de la resurrección del drama no ha sido lo único que llamó la atención de sus fieles seguidores, sino que más de un secreto de “Pasión de gavilanes” ha salido a la luz de boca de sus mismos protagonistas. Todo empezó con Danna García, cuando declaró que grabar la serie distó de ser una de las mejores experiencias de su vida. Esto ocasionó la reacción de sus compañeros que también han compartido sus experiencias durante los años que grabaron la ficción.

EL MISTERIO DE LAS TRES PROTAGONISTAS DE “PASIÓN DE GAVILANES”

Creada por Julio Jiménez y emitida entre 2003 y 2004, “Pasión de gavilanes” tuvo como protagonistas femeninas a Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss. El éxito de la ficción marcó las carreras de las actrices que se abrieron paso en el mundo de la actuación, convirtiéndose a través de los años en figuras del entretenimiento internacional.

A pesar de que han pasado los años, los actores aún mantienen en su memoria todas las anécdotas y experiencias que vivieron durante las grabaciones. Si bien el éxito de la telenovela difícilmente se explicaría sin la participación de las tres actrices, lo cierto es que la inolvidable Sarita (Natasha Klauss) ignoraba el protagonismo que iban a tener las tres hermanas Elizondo en la historia.

"No sabíamos que éramos tres protagonistas, por lo menos yo no lo sabía. Cuando se empieza a desarrollar toda esta historia maravillosa empezamos a descubrir cómo cada pareja fue ocupando un momento de la historia, esto fue divino, porque yo creo que ese fue el éxito de Pasión de gavilanes", declaró.

La actriz también confesó que no debía interpretar el papel de Sarita Elizondo, personaje que la hizo famosa internacionalmente. Según recogió la revista People en Español, cuando fue invitada al casting, Natasha Klauss se presentó originalmente como postulante al papel de la cantante Rosario Montes, que finalmente recayó en Zharick León.

“Yo no hice el casting para Sarita y el productor me llama un día, después de un tiempo, digamos como un mes después, y me dice ‘no quedaste en el papel de Rosario Montes, pero te tengo una noticia, quedaste en el papel de una de las hermanas'”, confesó la actriz, hoy de 44 años.

Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss fueron las protagonistas femeninas de la historia.

