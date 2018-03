Diana Sánchez cree que es cuento pelea entre ‘guerreros’ y ‘combatientes’ [VIDEO]

La exintegrante de ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’Diana Sánchez piensa que los recientes enfrentamientos entre estas producciones serían planificados por sus productores, debido a que ambos programas han disminuido el rating.



“Me parece un poco extraña toda esta situación. Creo que es una campaña porque el encendido está bajo. Los productores tienen que mover sus fichas para provocar la atención del público, pero no creo que (los realities) hayan cumplido su ciclo”, sostuvo Sánchez al anunciar el concierto de Alejandro Fernández el 12 de mayo en el Jockey Club.



‘TODO CON RESPETO’

​

Por otro lado, el productor de ‘Esto es guerra’, Peter Fajardo, aseguró que jamás han menospreciado a ‘Combate’ ni sus integrantes y que el juego de ‘Los Maldini’ y ‘Los Gonzales’ es solo ‘show’.



“No entiendo por qué dicen que minimizamos cuando en la presentación del martes de esta ‘minitemporada’ se hizo con mucho respeto y mencionamos el inicio de los ‘guerreros’, jamás faltamos el respeto”, aseguró.



Pero Cathy Sáenz, productora de ‘Combate’ está mortificada...

No hay nada de eso. Cathy trabajó con nosotros y sabe bien que esta no es la primera vez que hacemos este juego.

También afirma que se copian los juegos.



Las competencias que presentamos son de hace cuatro años. No queremos enfrentamientos, solo divertir al televidente porque hay público para ambos.



Pero el rating no es el de otras épocas para ‘Esto es guerra’.

Es por el encendido y el verano, pero en el minuto a minuto, nuestros ‘picos’ son muy altos.(L. Gamarra/C. Chévez)

