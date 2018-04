Diego Chávarri a Rosángela Espinoza: "No serás Google pero tienes todo lo que busco" [VIDEO y FOTOS]

Mathías Brivio le dijo a Rosángela Espinoza que Diego Chávarri le "tiraba maicito". El conductor de 'Esto es guerra' manifestó que la popular 'Rous' aceptó salir con Chávarri al cine.



"Lo que pasa es que desde que inició la temporada me invitó a comer", manifestó Rosángela Espinoza en 'Esto es guerra'. "No se dio por ciertas razones", indicó Rosángela sobre las intenciones de Diego Chávarri. "Me parece un chico interesante y eso me gusta", agregó la modelo.



Por su parte, Diego Chávarri indicó que Rosángela Espinoza le parece un chica simpática ya desde hace mucho tiempo. Por su parte, Rósangela Espinoza contó una anécdota sobre lo "guapo" que era el participante de 'Esto es guerra'.



"Me parece una mujer muy linda", manifestó Diego Chávarri. El conductor de 'Esto es guerra' indicó que Diego Chávarri había pedido al programa que su sueño sería bailar Bachata con Rosángela Espinoza y se le cumplió.



Tanto Diego Chávarri como Rosángela Espinoza quedaron en tener una cita en la semana. Chávarri hizo gala de su fama de conquistador y le mando tremendo piropo a Rosángela Espinoza. "No serás Google pero tienes todo lo que busco", sentenció Diego Chávarri en 'Esto es guerra'.



Esto es guerra