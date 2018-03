Erick Sabater se cansó: "No voy a perder mi tiempo con Kevin Blow" [VIDEO]

Erick Sabater se hartó. El ex de Michelle Soifer dice que no le dará vida a Kevin Blow, quien ingresó a ‘Esto es guerra’ junto a su ‘saliente'.



“No voy a perder mi tiempo hablando de él, no me interesa nada de lo que diga, si es que me mandó indirectas o no. Cualquier cosa, procederé legalmente”, sostuvo Erick Sabater.



A su ingreso al reality de América TV, Kevin Blow y Michelle Soifer jugaron ‘nariz con nariz’, como lo hacía la ‘leona’ con Erick Sabater.



(J.V.)



Michelle Soifer se mostró muy contenta con el ingreso de Kevin Blow. La empresaria se acercó de inmediato al cantante y le dio un abrazo. "Qué puedo decir, bienvenido. Estoy contenta porque va a mi equipo", expresó la cantante.



Las redes sociales se mostraron incómodas con el ingreso de Kevin Blow a Esto es Guerra. Usuarios indican que el dominicano le debe su carrera a la chica reality, ya que sin su relación no hubiera sido posible que lo convoquen en el espacio televisivo.

Kevin Blow ingresa a Esto es Guerra

