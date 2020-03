¡SALEN AL AIRE SÍ O SÍ! Pese a que un día antes anunciaron que no saldrían al aire, Mariana Ramírez del Villar, informó que 'Esto es guerra’ se transmitirá este martes con algunos cambios debido a las medidas del Gobierno de determinar aislamiento social obligatorio por la pandemia del Coronavirus.

En conversación con El popular, la jefa de ProTV señaló que emitirán el programa de este martes con la mitad de sus integrantes y con juegos que eviten el contacto físico entre ellos.

“Vienen por grupo, hay varios que no han venido y no es obligados a venir, esa es la consigna, guerrero o guerrera que considere que no puede venir, que hay riesgo y hay gente con vulnerabilidad en sus hogares, no van a venir, nadie está obligado a venir mientras la situación no se controle”, indicó Ramírez del Villar a dicho diario.

Asimismo, precisó que están escatimando recursos humanos para mantenerlos a salvo en medio del aislamiento social obligatorio que determinó el Gobierno por la propagación del COVID-19.

“Verás unos juegos diferentes y sin contacto físico, no hay elementos de descarte, son prácticamente histriónico, preguntas y respuestas, nadie se tiene que tocarse ni tocar nada. Con toda seguridad te digo que la cantidad de gente es mínima, estamos prácticamente solos. No viene maquilladora, no hay peinadores, no hay catering, no hay casi nadie”,precidó.

Jazmín Pinedo habla sobre Esto es Guerra

NO SALIERON EL LUNES

Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz anunciaron que Esto es Guerra no será transmitido hoy debido a que América Noticias realizó un reportaje especial sobre el Estado de Emergencia dictado por Martín Vizcarra.

Esto es Guerra empezó solo con los conductores Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz. Los chicos realities no se encontraban presentes. Ambos expresaron que Esto es Guerra no sería transmitido hoy.