Le muestran su rechazo. Usuarios en redes sociales volvieron tendencia a Jazmín Pinedo y no precisamente por algún hecho positivo que realizó en Esto es Guerra. Todo parece indicar que el comportamiento que tuvo la conductora tras su pelea con Rosángela Espinoza no fue del agrado de muchos.

‘Esto es Guerra’ se convirtió el pasado martes en un campo de enfrentamientos luego de que Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza protagonizaran una tensa discusión. La Chinita explicó lo sucedido y lanzó una advertencia.

Jazmín Pinedo reconoció que ‘tiene un carácter especial’ y que no va a permitir que nadie le falte el respeto ni pisotee en el reality en el que lleva un mes como conductora.

Esto es Guerra: Jazmín Pinedo no pasa a Rosángela Espinoza y la cuadra en pleno programa en vivo

Los que no tomaron de buena forma el comportamiento de Jazmín Pinedo fueron los usuarios de Twitter que convirtieron rápidamente en Tendencia número 1 el hashtag ‘#FueraJazmínDeEEG’.

Entre los principales comentarios, los tuiteros indicaban que Jazmín Pinedo tenía una actitud muy ‘soberbia’ e incluso recordaron el incidente que protagonizó con Johanna San Miguel, hace años.

“¿Empezó la guerra?” , escribió Rodrigo González en su cuenta de Instagram publicando las tendencias de Twitter en las que la popular ‘chinita’ no salía beneficiada.

LA PELEA CON ROSÁNGELA

La discusión se inició cuando Rosángela Espinoza se incomodó con la pregunta que Jazmín Pinedo le hizo a Facundo González y este perdió la prueba. La ‘Chica Selfie’, fiel a su estilo, sostuvo que no debieron preguntarle al argentino sobre el Señor de los Milagros, porque él nunca iba a responder.

Luego, Rosángela acusó a Jota de callarla, mientras la ‘Chinita’ inmediatamente salió al frente. “Rosángela, yo a ti no te he dado confianza”, dijo Jazmín."Tú eres la conductora y yo soy una competidora, así que cada una en su lugar”, contestó la ‘chica selfie’.

Esto incomodó aún más a la conductora de ‘Esto es Guerra’ e inmediatamente la cuadró en vivo. “Somos dos personas y necesitamos respeto. Te estás burlando de lo que te acabo de decir hace un instante. Tú le has pedido, es más, has hecho una reunión con todo el equipo de producción y tus compañeros de trabajo para exigir respeto”.

“Yo ya conozco tu juego y te voy a pedir que, así como yo no te doy confianza y tu tampoco me das confianza, no te juegues así conmigo”, agregó la ‘chinita’. “Yo estoy totalmente de acuerdo con tus compañeros que si ellos no te dan confianza, ellos no jueguen contigo y tienes toda la razón y te la he dado desde que has exigido esa posición y así como tú exiges esa posición”, aclaró.

Jazmín Pinedo y su advertencia tras pelea con Rosángela Espinoza





MENSAJE DE ROSÁNGELA ESPINOZA PARA CONDUCTORA

Rosángela Espinoza fue suspendida de Esto es Guerra. Durante el reality, la popular ‘Chica Selfie’ tuvo que participar en un reto que ponía en riesgo su salud tras ser operada de la vista. Al no poder realizar bien esta dinámica la producción le restó puntos a su equipo. En en ese momento que la modelo estalló contra la producción y Peter Fajardo, productor del espacio televisivo. La respuesta del equipo televisivo fue la suspensión inmediata de la joven. Al respecto, Espinoza grabó sus descargos en stories de Instagram y utilizó esta canal para mandarle un mensaje a la conductora de EEG, Jazmín Pinedo.

Rosángela Espinoza se ve visiblemente afectada en las stories de Instagram. La modelo se quiebra y llora por recibir una suspensión que considera injusta. “Ya creo que es mucho, no me estoy sintiendo bien, suspendida mintiendo, así con las cosas”, dice en el primer storie que publicó sobre el tema. La ‘Chica Selfie’ continúa y aprovecha para enviarle un mensaje a Jazmín Pinedo con quien tuvo un enfrentamiento días antes de su suspensión: “Otras personas no piden disculpas (...) claro, yo sí, yo sí suspendida injustamente, lo dejo al criterio del público, saben que pasa”.

Rosángela Espinoza llora 3