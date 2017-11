Esto es guerra: Alejandra Baigorria y Génesis Arjona arman la mecha en reality

Alejandra Baigorriano estuvo muy contenta con la participación de la panameña Génesis Arjonaen la nueva temporada de ‘Esto es guerra’.



“Me fastidió que ella se expresara mal de Paloma, de María Pía, que es la conductora, le faltó humildad y recién nos está visitando. En fin, que disfrute su semana aquí. Veremos en qué grupo la ponen”, dijo Alejandra al inaugurar su nueva tienda en ‘Gamarra’, ‘DMB’.



¿Qué te parece el ingreso de Domínguez e Isabel?

No tengo mucho que opinar. A Christian Dmínguez lo conozco de otro reality, fue un buen capitán, a ella (Isabel Acevedo), no. Cada uno sabe qué pasó (sobre el caso de Karla Tarazona), el mundo da vueltas y creo que él no va a participar porque está lesionado

SE DEFIENDE

En tanto, la panameña Génesis Arjona espera aclarar el mal entendido con Paloma Fiuza y le importa ‘tres pepinos’ lo que diga Alejandra Baigorria.



“Estuve nerviosa, pero creo que este es el momento perfecto para arreglar las cosas. Con la chica brasileña, Paloma, yo sé que fue en broma lo que dijo (que no venga a Perú) y a Alejandra Baigorria no la conozco, de ella he recibido malas caras, se nota que tiene algo conmigo y si dijo que yo no era el tipo de mujer que le gusta a Patricio, pues para ser sincera me importa tres pepinos lo que digan los demás”, señalo Alejandra Baigorria.

