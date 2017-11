Esto es Guerra: Alejandra Baigorria, Melissa Loza y Michelle Soifer le mandan estos ‘misiles’ a Rafael Cardozo [VIDEOS]

¡Arde Esto es Guerra! Después de que Rafael Cardozo se la emprendiera contra Alejandra Baigorria, Michelle Soifer y Melissa Loza al señalar que eran “solteronas” y mandándoles indirectas, las tres leonas le respondieron con todo al brasileño de Las Cobras.



La primera en hablar fue Alejandra Baigorria, que le dijo a Rafael Cardozo que “a las mujeres se les respeta” y que él iba a respetarla a ella porque sino iba a hacer que lo hiciera de una manera que no le iba a gustar.



Asimismo, la ‘Rubia de Gamarra’ le advirtió a Rafael Cardozo que Cachaza ya está pensando en dejarlo porque ya llevan “seis o siete años” de relación y aún no la formalizas entregándole el anillo de compromiso.



Acto seguido, Melissa Loza tomó el micrófono de Esto es Guerra y le dijo a Rafael Cardozo que debería “preocuparse más” en su vida y acordase de su pasado “porque el currículum bastante pesado lo tienes tú”.



“No eres mejor que nadie acá, Rafael Cardozo”, añadió ‘La Diosa’, al tiempo que le dijo que aproveche su golpe de suerte hasta que Patricio Parodi se recupere y le demuestre quién es el mejor guerrero.



Finalmente, Michelle Soifer empezó diciéndole a Rafael Cardozo que le pareció “pésima” la forma cómo se dirigió a ellas y que él no es la persona que elige quienes deberían participar en Esto es Guerra.



“También deberías pensar un poco en respetar a tu novia porque si nosotros empezamos a sacar todo tu ‘requeteque’ que tienes escondido, no sé cómo Cachaza te ha podido haber perdonado porque yo creo que una mujer no olvida”, agregó ‘Michi’.



Rafael Cardozo se quedó callado y dejó que las leonas sigan lanzándole misiles, hasta el punto que Alejandra Baigorria dijo que si no respondía era porque Nicola Porcella no estaba a su lado para dirigirlo y que era “un hombre que no piensa por sí mismo”.



Nicola Porcella se acercó y le dijo a Alejandra Baigorria que no entendía porqué lo incluía en el pleito ya que él nunca le había dicho nada. “No me voy a pelear, no me metas”, dijo el capitán de Las Cobras para finalizar su participación.



Rafael Cardozo solo atinó a decir que las leonas estaban hablando de “indirectas y cosas personales” y únicamente les advirtió que no siguieran tocando esos temas delicados porque las tres iban a salir “perdiendo”.



“¿Ah sí? A mí dímelas en mi cara y en televisión nacional porque yo miedo no tengo. Tal vez tú sí tienes miedo”, lo desafió Alejandra Baigorria, recibiendo únicamente una respuesta de Fabio Agostini que intentaba calmar las aguas.



“Me está dando pena Rafael Cardozo porque para mí, si son tan señoritas, no deberían contestarle de esa manera a él que se ha metido mucho con su físico. Yo sé que es feo pero no se pasen”, agregó el español.



Esta intervención de Fabio Agostini fue respondida por Michelle Soifer, recordando que él le había dicho en una anterior ocasión que en vez de sol era todo el sistema solar y que ella no le dijo nada.



“Michi, tú te consideras bastante un sol pero ahora mismo estás hecha un eclipse”, ironizó Fabio Agostini, a lo que Michelle Soifer le señaló que se buscara otra pelea porque en este conflicto con Rafael Cardozo él no tenía nada qué decir.



“Búscate la tuya, figuretea en otro momento porque a ti nadie te está metiendo. Si tú quieres figuretear porque no compites nada, vaya para otra pelea. Aquí no estás bienvenido”, finalizó Michelle Soifer.

