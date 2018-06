'Esto es guerra' inició con la pierna en alto. El reality mostró un video donde Rosángela Espinoza se burla del llanto de Alejandra Baigorria . La 'rubia de Gamarra' se quebró porque Mario Irivarren perdió los papeles y le gritó en pleno juego.



Alejandra Baigorria fue consultado sobre la actitud de Rosángela Espinoza y manifestó: "¿Qué se puede esperar de un víbora como ella?". El inicio de 'Esto es guerra' comenzó con bastante ají para todos sus seguidores.



Por su parte, Rosángela Espinoza manifestó que se sentía ofendida por las palabras de Alejandra Baigorria que no la perdonaría. No cabe dudas que el ambiente está bastante cargado en el set de 'Esto es guerra'.

Esto es guerra

El llanto



Alejandra Baigorria no pudo contener las lágrimas y señaló que ella no ha convidido con ese tipo de trato. Estas palabras originaron las disculpas de Mario Irivarren. "Nunca fue mi intención", manifestó Irivarren en 'Esto es guerra'.



"Yo no entiendo las cosas gritando, a mí en mi casa no me gritan. Yo entiendo las cosas hablando, no es un juego en el que yo esté mirando, ¿entienden? Obviamente, yo también me frustro por no perder pero no me gusta que me griten", indicó Alejandra Baigorria .

"A mí me dicen que levante la voz porque no me escuchan y cuando levanto la voz, que porqué la levanto”, manifestó Mario Irivarren .