Esto es guerra: Andrea San Martín le mete 'chiquita' a Isabel cevedo

La modelo Andrea San Martín criticó duramente el ingreso de la pareja de Christian Domínguez, Isabel Acevedo al reality ‘Esto es guerra’, pues en diversas ocasiones había declarado que no era lo suyo.



“Yo he criticado muchas veces a Isabel Acevedo. No estoy de acuerdo con muchas de sus actitudes. Ella se jactó al decir que no le interesaba ingresar a un reality, porque no era su mundo, su rubro. De pronto, no solamente la vimos ahí, sino como reportera, después la vemos bailando y finalmente como participante en ‘Esto es guerra’. Ella no es el prototipo de chica para el programa, porque las chicas que ingresan son deportistas. Me parece bien que no estén (Isabel ni Christian)”, expresó la rubia.

(J.V)



Isabel Acevedo hizo un sorpresivo ingreso a Esto en Guerra el lunes 30 de octubre junto a Christian Domínguez. La pareja fue criticada por los seguidores del reality de competencia.





Esto es guerra



El cantante había mencionado que se encotnraba lesionado de la rodilla y eso le impedía competir, pero apareció en Esto es Guerra, en donde se deben pasar juegos de gran destreza física.



Isabel Acevedo dijo en Esto Es Guerra que ella a pesar de que había mencionado que no estaría en un reality, quería experimentar y aprender.

