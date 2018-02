La historia de Cristhian Innocenti, el último jale de Esto Es Guerra para la nueva temporada, sorprendió a muchos por su superación. El joven llegó de Venezuela hace 2 meses, dejando su reciente carrera de Derecho y su popularidad como Mister Turismo, para lograr un mejor futuro.

Al ser presentado en Esto Es Guerra, Cristhian Innocenti manifestó que su primer trabajo en Perú fue en las playas de Chorrillos como vendedor ambulante. Con el pasar de los días, el joven logró obtener trabajos como anfitrión en discotecas de Carabayllo e Independencia.

Por ese motivo, y para dejar en claro que jamás mintió sobre su historia de superación, Cristhian Innocenti regresó a Agua Dulce para recoger su carrito de canchita y probar que sí sabe cómo prepararlo.

El nuevo participante de Esto Es Guerra incluso mostró su carrito de canchita que tenía su nombre y hasta su número de teléfono. Cristhian Innocenti demostró frente a las cámaras que sabía cómo funcionaba todo el aparato y que nunca mintió sobre su historia.

"Acá está mi carro. Hasta marcado está con mi nombre. Ahí está con todo. A los dos días que llegué le coloqué mi nombre y mi número. Este es el carrito que siempre he utilizado. Llevaba dos meses con él. Para toda esa gente que dice que no, 'que es modelo allá'. Yo puedo ser modelo en Venezuela, pero acá no ¿me entiendes? Aquí era de nuevo, de cero", dijo Cristhian Innocenti.

El joven manifestó que hasta el día de hoy lo que más le duele es estar lejos de sus padres. Sin embargo, Cristhuia Innocenti dijo que ellos están orgullosos por cada logro que tiene y que hasta lloran cuando les da buenas noticias, como el hecho de ingresar a Esto Es Guerra.

Durante su presentación en Esto Es Guerra, Cristhian Innocenti reveló que le pidió permiso a la producción del programa para seguir vendiendo canchita en la playa de Agua Dulce durante el fin de semana.

Aunque tal vez lo haya dicho a modo de broma, Cristhian Innocenti fue muy claro en enfatizar que haría todo lo posible por mantenerse en Esto Es Guerra y hasta llegar a convertirse en el mejor participante de la temporada.

