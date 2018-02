Esto es guerra: Diego Chávarri le recuerda su pasado a Rosángela Espinoza

Diego Chávarri le recordó a Rosángela Espinoza su pasado amoroso y dijo que ‘Zumba’ y ‘Carloncho’ son el prototipo de ‘Ken’ que ella busca.



A pesar de que Rosángela se disculpó por el desplante, ya que dijo que Diego no reunía los requisitos para ser su ‘Ken’, al jugador no le gustó su actitud.



“Me parece perfecto (que se haya disculpado), porque lo único que hice fue defenderla de los comentarios malcriados de Fabio Agostini (quien la llamó ‘plástica’) y sale con que toda ‘Barbie’ tiene su ‘Ken’ y yo no reúno los requisitos. No pude ni dormir y pensé cómo no voy a tener lo que pide ella para su ‘Ken’, y llegué a la conclusión de que si ha tenido un ‘Ken’ como ‘Zumba’ y ‘Carloncho’, obviamente ya sé qué tipo de muñeco busca”, agregó.