Esto es Guerra: Fabio Agostini coquetea con amiga panameña de Patricio Parodi 

El español Fabio Agostini estaría interesado en la panameña Génesis Arjona, amiga de Patricio Parodi.



“No la conozco (a Génesis), no la sigo tampoco, pero seguramente vi una foto bonita y le di ‘like’. La chica es muy guapa, hay que reconocerlo. Ya conozco Panamá, pero me gustaría volver. Génesis, prepárate”, dijo el español.



En tanto, Patricio afirmó que no tiene por qué molestarse con Fabio porque con Génesis solo tiene una amistad.

