Suspendidos. Patricio Parodi y Fabio Agostini fueron impedidos de participar en la edición de este lunes de Esto es Guerra debido a que ambos llegaron tarde al set del reality juvenil de América Televisión.



El Tribunal de Esto es Guerra informó que también se les sancionará a ambos no pagándoles la jornada. Si bien Patricio Parodi obedeció sin chistar, el español expresó su rechazo y se rehusó a acatar la anunciada medida.



Fabio Agostini dijo que solo fueron cinco segundos los que llegó tarde antes de que el programa entrara en vivo y que su retraso se debió a “problemas personales” que no quería mencionar y al intenso tráfico.



Suspenden a Patricio Parodi y Fabio Agostini de Esto es Guerra

“No estoy aquí para dar pena pero creo que se están excediendo demasiado. Fueron cinco segundos”, se excusó el español, que admitió que no informó a ningún integrante de la producción de Esto es Guerra de que iba a llegar tarde.



Su resistencia a abandonar el set del programa provocó que el Tribunal de Esto es Guerra decidiera aumentar el castigo de Fabio Agostini, obligando a sus compañeros a decidir por cuánto tiempo sería suspendido a riesgo de perder 30 puntos.



Finalmente, el Tribunal de Esto es Guerra aceptó el pedido de los compañeros de equipo de Fabio Agostini y no les restó puntaje por no haber aceptado a aumentarle el castigo al denominado ‘Galáctico’.

