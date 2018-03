'Esto es guerra': Fabio Agostini regresó al programa [VIDEO]

¡Todos vuelven! Fabio Agostini regresó a 'Esto es guerra' tras ser suspendido hace unas semanas por el intercambio de palabras que tuvo con María Pía Copello por usar su fuerza y dañar a Luis Alonso en plena competencia.



Fabio Agostini fue presentado y eligió estar en el equipo de los 'retadores'. Pero Fabio Agostini se manifestó tras su decisión de apoyar a los 'foráneos' de 'Esto es guerra'.



"Tengo las cosas muy claras y los dos programas, este y el otro son dos programas que me abrieron las puertas. La verdad, yo creo que lo tengo clarito pero también como me abrió las puertas el otro programa también me las cerró una época y me dejó en patitas en la calle", manifestó Fabio Agostini en 'Esto es guerra'.



Como se recuerda, llega a todos los hogares peruanos a las 7:00 p.m. por la señal de América Televisión. ¿Qué equipo resultará el ganador?

