Fabio Agostini se había mantenido en cura de silencio tras su suspensión por la broma pesada que le jugó a Rosángela Espinoza pero no aguantó más y lanzó un polémico comentario en Esto es Guerra.



Todo comenzó luego de que Fabio Agostini perdiera una prueba contra Patricio Parodi. El español no de pudo contener su enojo y soltó todo lo que había callado hasta ahora con respecto a la sanción que recibió.

“Lo siento mucho, la pelea no es contigo. Estoy con mucha calentura encima de hace muchos días, de hace tres semanas por lo menos. Me han descontado 3 mil dólares de mi sueldo por dejar un peluche Zumba en un parabrisas”, dijo un frustrado Fabio Agostini.



Sin embargo, Mathías Brivio interrumpió a Fabio Agostini y le recordó que no podía “tocar el tema en pantalla” y que eso tenía que arreglarlo con la producción de Esto es Guerra. “No te puedo dar el micrófono porque lo acabas de decir”, añadió.

Esto es Guerra: Fabio Agostini reveló por error cuánto le descontaron por broma a Rosángela Espinoza

Como se recuerda, Fabio Agostini y algunos de sus compañeros fueron sancionados luego de hostigar a Rosángela Espinoza fuera del set de Esto es Guerra y haberla hecho pasar un mal rato al obsequiarle un muñeco de Zumba, el mismo que arrojó a la basura.



