Hace tres semanas, el programa 'Esto Es Guerra' sorprendió con el anuncio de un nuevo ingreso en la competencia. Ayrton García, hermano de Hugo García, fue llamado para formar parte del reality. El participante se mostró feliz por la oportunidad y prometió no defraudar.

Sin embargo, en Facebook muchos no olvidaron que Ayrton García protagonizó hace tres años un lamentable incidente con otros amigos. El joven y ahora chico reality fue grabado burlándose de un chico que era agredido y lo acusaron de agredir a un anciano.

El hecho ocurrió en el 2015 y, pese a que Ayrton García se disculpó por lo sucedido, usuarios en Facebook critican que Esto Es Guerra haya reclutado entre sus filas a un chico que con un pasado agresivo.

Una publicación en Facebook se ha vuelto viral hace unos días en donde se pide al público del reality juvenil no olvidar lo que sucedió hace tres años con Ayrton García, cuando todavía era menor de edad.

"Esta basura (Ayrton garcia) hace poco entró a Esto Es Guerra. Esta basura agredió a un anciano con su grupo de amigos. Este programa de mie... cree que no tenemos memoria. Compartan esta publicación y arruinen estos programas que se burlan de nosotros", se lee en la publicación de Facebook del usuario ‎Reynaldo Sa Ba‎.

El texto fue compartido en Facebook casi 2000 veces. Algunos usuarios de la red social comentaron que, aunque no se logre retirar del programa al joven participante, lo que esperaban lograr era conciencia entre el público juvenil del reality.

DISCULPAS

En aquel entonces y tras la difusión de su lamentable video, Ayrton García hizo públicas sus disculpas por difundir la violencia de esa manera. El participante de Esto Es Guerra reconoció su error y aclaró que no formaba parte de ninguna pandilla.

"Reconozco que mi comportamiento no fue el adecuado y reconozco que burlarse de un acto de violencia significa también fomentarla. Por ello, me comprometo a que estos actos no vuelvan a ocurrir en el futuro", declaró Ayrton García en un pasado comunicado.

El hermano de Hugo García incluso fue acusado de pertenecer a la pandilla La Familia, que se encargaba de golpear a personas en las calles sin ningún tipo de remordimiento. Tras el incidente, el actual participante de Esto Es Guerra no volvió a referirse a lo sucedido, ni tampoco su hermano.

