'Esto es guerra': Facundo González pierde los papeles al defender a Paloma Fiuza [VIDEO]

Paloma Fiuza hizo lo suyo y logró imponerse ante Karen Dejo en la última competencia para ganar el fin de temporada de 'Esto es guerra'. Paloma Fiuza puso tuda su garra y logró ganar cuando quedaba última en la competencia contra Karen Dejo. La fuerza Paloma se hizo presente, colocó la pesada cadena en su cuello y comenzó a tirar con todo.



El esfuerzo de Paloma Fiuza tuvo sus resultados y logro alcanzar y superar a Karen Dejo y lograr tocar la campana. El problema se presentó cuando Paloma Fiuza no dio la vuelta para tocar la campana. Los Leones indicaron que la regla decía que tenía que darse toda la vuelta y no ir por de bajo para tocar la campana.



Pero fue Facundo González el que perdió los estribos al manifestar que no estaba de acuerdo con la decisión de la producción de 'Esto es guerra'. "Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo", indicaba Facundo González ante la cámaras de 'Esto es guerra'.



Los reclamos no tuvieron ningún resultado. El problema fue solucionado por la producción al indicar que los ganadores de la competencia y campeones de la actual temporada fueron los Leones.



