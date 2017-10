El supuesto romance de Génesis Arjona y Patricio Parodi dio mucho que hablar en 'Esto es Guerra'. Lo más curioso de todo es que Génesis Arjona fue invitada a Perú por parte de Patricio Parodi.



Mucho se dice sobre la panameña y Patricio Parodi pero Flavia Laos no dice nada sobre el tema. Flavia Laos también manifestó que ella no tiene deseos de conocerla porque "no es alguien que le importe".



"¿Ustedes han tenido algo?", manifestó María Pía Copello sobre los rumores de un amorío entre Flavia Laos y Patricio Parodi. Todos pusieron cara de 'poker face' con la tremenda respuesta de Flavia Laos. "No hemos tenido nada. Conmigo nunca van a encontrar fotos como las que él tiene con Génesis Arjona...donde sale echado en sus piernas", sentenció Flavia Laos en 'Esto es Guerra'.



Como se recuerda, 'Esto es Guerra' llega a todos los hogares peruanos de lunes a viernes minutos antes de las 7:00 p.m. ¿En qué terminará todo este tema de Patricio Parodi y Génesis Arjona?



