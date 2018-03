'Esto es guerra': Flavia Laos y Sheyla Rojas ni se miran [VIDEO y FOTOS]

Flavia Laos no saludó a Sheyla Rojas, pero aclaró que no tiene problemas con la ‘leona loca’ después que la calificó de ‘gallina vieja’.



“No la saludé porque llegué tarde (al programa), y bueno, tampoco tengo nada que aclararle. En su momento ya le pedí perdón, y sino las aceptó, pues no es mi problema... no tengo nada en contra de ella”, comentó Flavia, bastante incómoda, con su presencia en el reality.



Luego, señaló que asistió a la edición especial de ‘Esto es guerra’, “porque tenía que venir con mis compañeras (de ‘Ven baila quinceañera’)”, contó.



‘ES PARTE DEL PASADO’

Sin embargo, para Sheyla, haber regresado al programa fue una alegría.



“Ese tema (de Flavia) es parte del pasado, ya está pisado... ya fue, vine a divertirme, esta es mi casa”, acotó.



En tanto, Patricio Parodi, quie fue la ‘manzana de la discordia entre Flavia y Sheyla, aseguró que no tiene problemas con las rubias.

“Todo está bien, solo que me encuentro un poco enfermo y ando bajoneado. Competí con Flavia y, normal, los juegos la pusieron nerviosa, pero todo tranquilo”, señaló Parodi. (E. Castillo)

