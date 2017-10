'Esto es Guerra': Flavia Laos indigna a los 'guerreros' con sus comentarios ¿Qué dijo? [VIDEO]

Angie Arizaga, Paloma Fiuza y Yaco Eskenazi mostraron su indignación por las palabras de Flavia Laos. Todo indica que Flavia Laos no estaba contenta con su trabajo en 'Esto es guerra'.



Flavia Laos indicó lo siguiente: "Acabo de salir de una reality y no pienso regresar. Yo salí espantada, tres semana y no duré más. Actuar es mucho mejor, las personas son mucho más lindas, te tratan lindo y es otro ambiente, es buenísimo".



Por su parte Angie Arizaga fue la primera en tomar la palabra y no soportó que hablaran así de su "segunda casa" (Esto es guerra)



"La hemos tratado muy bien a Flavia, los nuevos siempre han sido bien tratados. Se le ha ayudado en todos los juegos posibles. Para mí ‘Esto es guerra’ es mi segunda familia, quien entre siempre ha sido bien recibido. Nadie ha tratado mal a Flavia. Cuando estuve en la novela me trataron bien. Me sorprende totalmente sus declaraciones", manifestó Angie Arizaga.



Flavia Laos

Por su parte, Paloma Fiuza manifestó que tenía pena por la declaraciones de Flavia Laos. "Me da mucha pena las declaraciones de Flavia. Creo que la hemos tratado súper bien.. Flavia dijo que decidió salir del programa. Acá todos saben que la sacaron por sus errores", indicó Paloma Fiuza.



La brasileña también manifestó que es mentira que Flavia Laos no quería estar en 'Esto es guerra'. "Dijo que no le interesa el reality pero hace dos temporadas quiso estar acá y pedía a la producción para entrar al reality. Una en la vida tiene que ser honesta”, sentenció Paloma Fiuza en 'Esto es guerra'.



Por su parte, Yaco Eskenazi también hizo sentir su malestar y describió que tiene una "sensación fea" porque todo sabían que Flavia Laos quería estar en 'Esto es guerra'. El experimentado 'guerrero' indicó que siempre trataron amablemente a Flavia Laos.