Esto es guerra: ¿Guty Carrera dejó a Melissa Loza por Alejandra Baigorria? [VIDEO y FOTOS]

Macarona manifestó en el juego de 'no soporto' que Melissa Loza odiaba a Alejandra Baigorria porque Guty Carrera la cambió por ella. El misil remeció el set de 'Esto es guerra'.



Melissa Loza no sabía qué decir y solo manifestó que "se nota que esta chiquita (Macarena) no conocía bien la historia". El resto de los participantes de 'Esto es guerra' se tiraron al piso en señal de sorpresa por tremenda afirmación.



Macarena estuvo muy dubitativa a la hora de manifestar su afirmación porque no podría pronunciar bien el apellido de Alejandra Baigorria en 'Esto es guerra'.



Por su parte, Melissa Loza le dijo que pronuncie bien. No hay nada que hacer, el juego de 'no soporto' está dejando más de un herido en 'Esto es guerra'.

Esto es guerra