Esto es Guerra: Ignacio Baladán pasó momentos difíciles y agradeció a su padre por el apoyo

El uruguayo Ignacio Baladán reveló que uno de los momentos más difíciles que vivió en este 2017 fue cuando se lesionó en uno de los juegos de ‘Esto es guerra ’, ya que pensó que no volvería a competir.



“Cuando me pasó ( la lesión) pensé que no iba a llegar (a la final), pero el mensaje es que no hay que darse por vencido, sino seguir adelante”, precisó Ignacio Baladán.



De otro lado, Ignacio Baladán afirmó que el apoyo de su papá, quien vino de Uruguay, fue fundamental en su recuperación.



“Creo que los extranjeros que estamos acá, los que tenemos lejos a nuestras familias, sabemos que es bien complicado estar solos y él (su padre) fue un gran apoyo para mí en los momentos difíciles”, indicó Ignacio Baladán.

