'Esto es guerra': Isabel Acevedo llegó al reality juvenil  [VIDEO]

Así es, Isabel Acevedo fue la 'cuarta bomba' que apareció en 'Esto es guerra' para el deleite y la sorpresa de todo el público y los propios 'guerreros' que no podían creer la presencia de la bailarina en el programa.



Isabel Acevedo llegó a 'Esto es guerra' para sorprender a todos. Acevedo manifestó que no sabía en qué equipo estaría pero que se preparen porque está dispuesta a dar de todo en el reality juvenil y que llegó al programa para divertirse.



La pareja. Isabel Acevedo fue presentada después de Christian Domínguez en 'Esto es guerra'. La famosa pareja es conocida en Chollywood por formar parte de El Gran Show y tenía ingreso directo a los Reyes del Show y no aceptaron.



Christian Domínguez y Isabel Acevedo tendrá que pagar una multa de 70 mil soles a El Gran Show por no desear participar en la competencia. Isabel Acevedo y Christian Domínguez ya se encuentran en 'Esto es guerra' y prometen dar mucho que hablar.



Esto es guerra