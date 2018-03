'Esto es guerra': Karen Dejo  y Paloma Fiuza se dicen de todo [VIDEO y FOTOS]

Hugo García decidió unirse a los 'Guerreros' y el gesto fue aplaudido por todos los participantes de 'Esto es guerra'. Karen Dejo tomó la palabra y manifestó que estaba muy decepcionada por la lamentable actitud de Paloma Fiuza.



"Paloma, qué decepción, cada vez que te veo sonriendo en ese podido es una punzada en mi corazón Tu preferencia me deja sin piso", opinión Karen Dejo en 'Esto es guerra'.



"Yo siempre he respetado 'Combate', yo comencé ahí y le tengo mucho cariño. Yo amo a toda la gente de 'Combate'. Nunca me voy a olvidar y siempre estaré agradecida", contestó Paloma Fiuza en el inicio de la competencia de 'Esto es guerra'.



Como se recuerda, 'Esto es guerra' llega a la pantalla de todos los peruanos a las 7:30 p.m. por la señal de América Televisión. ¿Quién será el gran ganador del programa?



