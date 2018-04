Tres nuevos ingresos pondrán en aprietos a los participantes de Esto es Guerra, ya que a partir del viernes ninguno tendrá su puesto asegurado en el reality juvenil. El primero de ellos en ser anunciado fue el venezolano Krayg Peña.



La adición de Krayg Peña a Esto es Guerra cayó como un baldazo de agua fría para el resto de sus compañeros, que se preguntaban qué había sido de su vida durante sus meses de ausencia.

Mathías Brivio anunció que Krayg Peña competirá por un espacio en Esto es Guerra contra cualquier integrante de los equipos de los ‘guerreros’ o los ‘retadores’ en una prueba aún por definir.



Si Krayg Peña logra imponerse en el desafío, podrá eliminar a cualquiera de los participantes de Esto es Guerra pero si no supera la prueba, “tendrá un ingreso y una salida prácticamente automática”, recalcó Mathías Brivio.

Esto es Guerra: Krayg Peña regresó pero... ¿no por mucho?

“Que se vaya preparando el que será eliminado porque yo de aquí no me voy. No me debí ir nunca y menos ahora”, dijo un muy confiado Krayg Peña antes de despedir la más reciente edición de Esto es Guerra.

