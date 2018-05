¡No aguantó más! Frustrada por la decisión del Tribunal de Esto es Guerra de despojarla de la cuatrimoto que ‘Los Retadores’ habían ganado en la semifinal de la presente temporada, Luciana Fernández desató su furia contra Rafael Cardozo por querer burlarse de ella.



Todo ocurrió cuando la exreina de belleza expresaba su malestar alegando que siempre está preparada para participar en la competencia y que en su equipo no la tomaban en cuenta. Sin embargo, Rafael Cardozo no dudó en intervenir y lanzó algunos dardos a su compañera.

Con frases como “Estás de adorno”, “No mereces esa cuatrimoto porque no estás haciendo nada” y “Te tienen que dar pompones”, Rafael Cardozo logró enfurecer a Luciana Fernández y se armó la grande.



“No estoy de adorno porque no me ponen y no tengo con quien competir. Rafael (Cardozo), estás muy equivocado porque yo todos los días voy a entrenar, vengo temprano y veo cada juego, cosa que tú no haces”, le dijo la ‘retadora’.



Esto es Guerra: Luciana Fernández le dio esta lección a Rafael Cardozo tras burlas

“A mí no me vas a venir a menospreciar ahorita. Dime tú que no me ves ahí puesta los guantes, con casco y no tienen con quién ponerme. Yo digo todos los días a producción: 'Por favor, pónganme a competir'. Así no voy a mejorar”, finalizó Luciana Fernández.



Al final, Rafael Cardozo le consiguió unos pompones a Luciana Fernández con los que pretendía mofarse de su rol en Esto es Guerra de competencias pero se los terminó rechazando, por lo que el brasileño tuvo que limitarse a usarlos como objeto de burla.

