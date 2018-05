¡No aguantó más! Harta de supuestos favoritismos hacia los ‘Guerreros’, María Pía Copello pidió que Patricio Parodi abandone Esto es Guerra luego de que la producción pusiera a competir a Karen Dejo pese a que tiene una lesión en la mano.



La conductora de Esto es Guerra se molestó por la decisión y aseguró que Patricio Parodi –quien se lesionó el hombro izquierdo y luce desde hace varios días un cabestrillo– también debería irse del reality juvenil si no compite.

“Tengo un esguince en el dedo y me lo han inmovilizado. Tengo un certificado médico de descanso de dos días”, se justificó Karen Dejo pero Mathías Brivio le informó que producción indicó que si no jugaba, tenía que irse a descansar a su casa.



“Bueno, si va a descansar ella, que se vaya Patricio Parodi también (…) Si juega lesionado, no tiene porqué descansar”, precisó María Pía Copello , a lo que Mathías Brivio le dijo que el certificado de descanso médico del ‘Pato’ ya había vencido.



“Efectivamente, pero ayer no participaste y te dejaron. ¿Por qué van a mandar a Karen (Dejo) a su casa?”, se preguntó María Pía Copello , que seguía defendiendo su postura de que Patricio Parodi debía dejar el set.



“ Mathías (Brivio) , si quieres me voy a mi casa. Hay un certificado médico y yo no atento contra mi salud. Me encanta competir”, manifestó Karen Dejo , que al final decidió continuar en la competencia.

