María Pía Copello defiende a muerte a su equipo ‘Los Retadores’ en Esto es Guerra y es capaz de todo por ellos, incluso ‘trolear’ a su compañero en la conducción Mathías Brivio con algo que jamás se imaginó.



Ocurrió durante uno de los circuitos de la gran semifinal de la presente temporada de Esto es Guerra, en la que ‘Los Retadores’ se quejaban que el tubo por el que tenían que desenroscar una tuerca les imposibilitaba su labor.

Mario Irivarren fue el que pegó el grito al cielo, señalando este detalle que favorecía a ‘Los Guerreros’. Mathías Brivio dijo que no entendía cuál era el reclamo y se preguntaba si decían que la producción engrasó más su tubo para que ellos ganaran la ronda.



“No, Mathías (Brivio), no tiene nada que ver con la grasa. Tiene que ver cómo está hecho el tubo. Tienes que entender que es así”, dijo un fastidiado Mario Irivarren, a lo que María Pía Copello no pudo evitar interceder y defender al integrante de su equipo.



Esto es guerra: María Pía Copello protagonizó tenso momento contra Mathías Brivio

“Oye Mathías (Brivio), no te hagas el loco porque muchas veces han pasado esas cosas y ahora te haces el que no sabes llevando aquí 20 años en el programa. Tiene 20 años en el programa y ahora él no sabe. A otro con ese cuento”, dijo María Pía Copello. ¡Salió con la pierna en alto!

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.