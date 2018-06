¡Se quebró ante cámaras! Alejandra Baigorria lloró de la impotencia en la reciente edición de Esto es Guerra al sentirse incómoda por el fuerte tono de voz que utilizó Mario Irivarren para darle indicaciones y aún más por los posteriores comentarios de Rafael Cardozo .



La ‘Rubia de Gamarra’ no pudo contener las lágrimas y señaló que ella no ha convidido con ese tipo de trato, por lo que el capitán de su equipo se disculpó de inmediato, pero precisó que no tuvo intención de gritarle sino solo seguir las ordenes para que pudiera escucharlo.

“Yo no entiendo las cosas gritando, a mí en mi casa no me gritan. Yo entiendo las cosas hablando, no es un juego en el que yo esté mirando, ¿entienden? Obviamente, yo también me frustro por no perder pero no me gusta que me griten”, señaló Alejandra Baigorria .



“A mí me dicen que levante la voz porque no me escuchan y cuando levanto la voz, que porqué la levanto”, se justificó Mario Irivarren , quien para evitar futuros episodios como este dijo que hablará con sus compañeros de equipo.

Si bien aceptó las disculpas de Mario Irivarren , Alejandra Baigorria enfiló sus baterías hacia Rafael Cardozo , a quien le dijo que estaba cansada de que el 'garoto' siempre se entrometa y la critique sin razón.



“Me siento preparada para que me pongan en un circuito fuerte con la más fuerte, elige la que tú quieras de tu equipo y póngame un circuito afuera, mañana si quieres, para que veas en qué estado estoy. Así te la pongo”, le dijo Alejandra Baigorria a Rafael Cardozo .

Al final, Paloma Fiuza trató de poner paños fríos a la situación, y aunque no aceptó el reto que le hizo Alejandra Baigorria , sí le dio la razón en que Mario Irivarren se exaspera en su afán por querer ganar y le aconsejó tener mayor mesura.

